新台幣開盤升0.8分 為31.4元

其他人也在看
金融股「這檔」獲利奪冠太香！老總曝股利政策 大哥連11日豪砸259億搶貨不手軟
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。據證交所盤後公布籌碼動向，投信週買超217.9...FTNN新聞網 ・ 1 天前
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
外資狂殺台積電、鴻海、聯發科！卻砸15.8億橫掃這檔科技ETF 已連買8個月
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數11月整體下滑606.87點，月跌幅2.15%，收報27,626.48點。涵蓋台灣晶片設計、晶圓代工、AI伺服器代工巨頭的ETF國...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
Q3獲利暴增近600%！「這PCB概念股」週漲近30%創23年新高 受惠蘋果備貨升溫飆漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導全球AI應用需求強勁，印刷電路板（PCB）作為關鍵材料，相關族群股價也隨之水漲船高，像是上游原物料軟性銅箔基板（FCCL）指...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
大摩上調目標價！記憶體「這檔」反遭國家隊出貨破6千張 聯電最悲遭提款11.7億
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。本週「國家隊」八大公股賣超上市個股排名，有...FTNN新聞網 ・ 1 天前
群聯、光寶科出局！00961成分股換血7進7出 電子五哥「這2檔」強勢補位
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採月配息、受益人數逾1.8萬的FT臺灣永續高息（00961）最新成分股調整結果出爐，新增「電子五哥」的廣達、仁寶，及瑞昱等7檔...FTNN新聞網 ・ 1 天前
2026AI版圖大洗牌？輝達恐不再一家獨強 「TPU軍團來了」專家預告3檔黑馬將翻身
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股自28554點高檔回落後，一度探至26395點，外資自10月以來更已大舉調節逾5400億元，AI概念股成為結帳重災區，從台積電到...FTNN新聞網 ・ 1 天前
缺貨潮停不下來！這「記憶體模組廠」第3季EPS季增飆逾17倍 總座斷言：2026年前無解
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導記憶體模組廠十銓（4967）看好AI帶動記憶體需求爆發，總經理陳慶文指出，這波記憶體缺貨並非短期行情，而是供給無法追上需...FTNN新聞網 ・ 1 天前
美國阿爸撒錢！聯準會結束縮表 「短天期美債」入手甜甜價浮現
美國最新公布的就業數據優於市場預期，雖然失業率微幅上升，但初領失業金人數明顯下降，顯示整體勞動市場仍具韌性，市場對經濟硬著陸的憂慮隨之淡化。隨著聯準會12月降息機率突破八成，市場資金氛圍轉向寬鬆，美股四大指數持續走高，展現年底行情的強勢態勢。中國信託投信表示，這波「經濟軟著陸＋資金寬鬆」雙重利多，已為第四季美股傳統旺季行情鋪好道路。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
在手訂單上看百億元！這「廠務系統廠」緊跟台積電擴廠腳步 能見度直達2026年
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體廠務系統廠漢科（3402）受惠半導體景氣回溫與大型客戶海外設廠潮帶動，股價連5日走揚、單週漲幅達8.68%，昨（28）日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
布局到2026也沒問題！外媒點名「這3檔」最值得買標的 台積電也上榜
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導投資媒體《TheMotleyFool》最新報導指出，美股11月初表現疲弱，但在感恩節前夕迅速反彈，標普500也重新逼近歷史新高。面對...FTNN新聞網 ・ 29 分鐘前
大摩急轉彎喊上1588元！聯發科火力全開 TPU爆量成長預估翻倍、外資全面回頭狂補研判
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯發科(2454)這周在台股掀起猛烈旋風，股價一路猛攻，昨日收在1395元、單日飆升55元，短短一周累積狂漲21%，外資對其評價也...FTNN新聞網 ・ 1 天前
沒買AI真的輸慘！4檔新ETF壓軸登場 過年紅包全靠他
今年台股投資風潮中，主動式台股ETF持續成為市場焦點。根據 CMONEY 最新統計，截至本週為止，市場上五檔主動式台股ETF在受益人數與規模雙雙創下歷史新高，總受益人數來到414,612人，連續第六週刷新紀錄，總規模也攀升至785.9億元，逐步向千億元大關邁進。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
航海王景氣急煞車！全球船公司「獲利腰斬53%」 專家：明後年運價都難翻身
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導全球貨櫃海運景氣依舊疲弱。國際分析機構Alphaliner最新報告指出，今年前三季全球前十大貨櫃船公司（不含未上市的MSC）獲利...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
營收衝近1年新高被盯上？國家隊單月脫手聯電2.9萬張 「這封測大廠」慘挨刀23億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股11月加權指數跌606.87點，收在27626.48點，跌幅2.15%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股近20日上市個股賣超方面，晶圓...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
11月掃貨清單曝光！「這1檔」19萬張買到手軟 「南亞、力積電噴上榜」三大法人逆勢敲進金額破千億
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導本月（11月3日至11月28日）台股加權指數下跌668.26點，跌幅2.36%，三大法人合計賣超4312.38億元。觀察買超個股方面，第一名...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
入公建 壽險兆元級巨資回流
政府引導保險業資金回國投資公建，可望帶動基建投資動能。不過立法院預算中心最新報告示警，為防範龐大資金集中匯回衝擊匯率，應觀察後續效應、妥慎因應，即中央銀行應防範龐大資金集中匯回，形成新台幣升值壓力，對貨幣政策操作與匯市穩定產生影響。工商時報 ・ 5 小時前
陸企遭點名 光通訊鏈撿到槍
市場近日傳出，美國國防部建議將阿里巴巴、百度、比亞迪、中際旭創、新易盛等八家陸企納入「中國軍事企業清單」，引發全球光通訊供應鏈震盪。台系供應鏈包括聯鈞（3450）、眾達-KY（4977）、訊芯-KY（6451）等，有望直接受惠轉單。工商時報 ・ 5 小時前
地緣風險加深！日經：美光將投資1.5兆日圓建廣島新廠 台灣半導體地位迎衝擊
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導知情人士爆料，美光科技（MicronTechnology）為了因應地緣政治風險升高疑慮，將投資1.5兆日圓（約新台幣3017億元）於日本廣...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
15檔法人回補 火力旺
台股反彈走揚，國際資金再度回流，投資專家認為，短線籌碼面為關注焦點，建議挑選三大法人近一周由賣轉買，回補力道強勁，搭配KD指標正向，包括富邦金、欣興、華邦電等15檔，有望成為年關前的多頭重心。工商時報 ・ 1 天前