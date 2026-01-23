新台幣開盤升2分 為31.59元

因川普對格陵蘭態度放軟、帶動美股上揚，台股今（22）日加權指數大漲逾600點，挑戰32000大關；而受惠於AI熱潮、電力需求攀升，台達電盤中一度漲停來到1245元創新高，對此，前台積電工程師、擁有18年投資操盤經驗的基金經理人沈萬鈞曾表示，台達電其實已在電源供應領域稱霸全球長達25年，並正成為AI時代不可或缺的核心角色。

EBC東森財經新聞 ・ 22 小時前 ・ 9 則留言