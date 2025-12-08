新台幣開盤貶0.2分 為31.26元

【財訊快報／陳孟朔】外電報導，網上串流平台巨擘--網飛(Netflix，美股代碼NFLX)宣布，將斥資720億美元收購美國娛樂巨擘華納兄弟探索(Warner Bros Discovery，美股代碼WBD)的電影與電視工作室，以及串流平台HBO與HBO Max，交易對華納兄弟探索整體企業價值約827億美元，被視為其成立以來最大膽、最關鍵的一次戰略轉身。消息公布後，上週五網飛股價帶量收跌2.89%，報100.24美元，成交金額達130.54億美元，位美個股第4高；華納兄弟探索股價則大漲6.28%，報28.61美元，週線急漲8.67%，連續第八週收紅，顯示資金普遍押注此案最終能落地。依協議，交易以現金加股票方式支付，華納兄弟探索股東每股將獲得27.75美元對價，對應股權價值約720億美元，企業總價值約827億美元。為降低監管壓力與資產過度集中疑慮，華納兄弟探索需先完成今年6月宣布的公司分拆計畫，把流媒體及工作室部門與全球網路部門拆成兩家獨立上市公司，新拆出的Discovery Global將持有全球網路資產，包括CNN、TNT體育與Discovery頻道等有線電視頻道以及相關數位產品，這部分

財訊快報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話