新台幣開盤貶4.8分 為31.25元

其他人也在看
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 87
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 25
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
年賺三成、配息衝7%、股價只要0050五分之一？市值型ETF大洗牌 「這1檔」成新黑馬挑戰王座
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導市值型ETF戰場今年明顯升溫，不再只有元大台灣50（0050）獨霸舞台。隨著多因子策略崛起，新世代市值型產品開始搶占投資人目...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4
台股主動式ETF新登場 年底ETF除息潮來臨 14檔產品聚焦12月中旬 非農、CPI與美光財報齊發｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦台股主動式ETF新登場，提供投資人因應震盪的新選擇；年底ETF除息潮來臨，14檔產品聚焦12月中旬；以及非農、CPI與美光財報齊發，全球市場迎重要觀察周！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 21 小時前 ・ 1
記憶體超級循環點火！「這3檔」EPS暴增...讓法人集體調高目標價 南亞科直指198元、華邦電衝破百元天花板
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群在財報與報價雙重催化下再度成為市場焦點。隨著美光即將於台北時間18日公布最新財報，外資與國內法人搶先布局，...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
阿北熬38年終退休！妻藏「驚天秘密」 他退休金蒸發近6成崩潰
工作了大半輩子，許多人期待的就是退休的到來，但日本一名60歲的老翁，以為可以開始享清福，沒想到退休金入帳當天卻墜入了人生谷底，因為迎來的卻是高達1200萬日圓的信貸帳單。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
三大法人資金瘋狂湧入！捧43.9億搶進華邦電…又砸13億狂掃「這檔」4萬3千張
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/8~12/12）週漲217.13點、漲幅0.78%，收在28198.02點，據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人上週買超47...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 5
台股盤前／費半重挫5%博通暴跌！台指狂殺561點 台股開盤恐不妙
美股上週五（12）日在科技股賣壓全面湧現下，全數收黑，博通（Broadcom）股價單日暴跌逾11%，成為拖垮晶片族群的關鍵導火線，費城半導體指數重挫超過5%，也讓市場對AI題材的熱度快速降溫。受到美股重挫影響，台指期夜盤重跌561點、台積電期貨盤後下跌35元作收，法人普遍預期，台股今(15)日開盤恐難逃「跳空下挫」的震盪格局。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
台股ETF除息周 三檔出眾
本周總計將有17檔台股ETF將進行除息，吸引306.8萬位受益人關注，其中以預估年化配息率來看，中信綠能及電動車（00896）、群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）三檔都衝上10％以上最受到市場關注，其餘一半以上也有超過5％以上的配息率。工商時報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
台股高檔震盪 專家：年末行情機會大於風險
[NOWnews今日新聞]台股在本周四（11日）早盤創高後拉回，終場下跌375.98點，以28027.75點作收，守住2萬8千點大關；不過在大盤高檔震盪之際，高息ETF表現相對抗跌，其中群益台灣精選高...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
國防預算衝破天花板！千億特別預算點火軍工鏈 「這台廠」訂單爆表、EPS已近4元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導政府國防政策全面轉向強化實力防衛，資本市場也聞風而動。總統賴清德上任後，持續釋出加碼國防支出的明確訊號，不僅規劃明...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 7
記憶體漲價延燒！華東爆量31.3萬張吸金、「這檔」亮燈漲停 8檔封測族群全面點火
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導記憶體市場供不應求的熱潮正持續向後段封裝測試產業擴散。隨著DRAM價格大幅上揚，NANDFlash報價也跟進走高，帶動記憶體封測...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
攜手光聖搶攻矽光子商機！這「磊晶廠」半月暴漲近8成 10月自EPS年增40倍轉盈
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導磊晶廠英特磊IET-KY（4971）受惠AI與光通訊高速發展，帶動高速磊晶材料需求激增，加上日前攜手光通訊大廠光聖（6442）布局C...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
開盤／AI信仰崩塌！大盤暴跌513點 智邦重摔60元、台積電慘跌35元
台股開盤即崩！受到美股科技股上週五（12日）重挫拖累，台股今（15）日早盤開盤後一路急殺，大盤暴跌超過513點，盤中最低一度下探至27,160點，權值雙雄全面失守，台積電重摔35元至1,445元、智邦更慘跌60元來到1,095元，市場驚呼「AI熱退、台股血流成河」。三立新聞網 setn.com ・ 12 分鐘前 ・ 發起對話
中國房市巨頭岌岌可危 萬科巨債可能即將引爆違約潮
路透社週日（14日）報導，有官股撐腰的中國房地產巨頭萬科，一筆週一（15日）到期的債券仍舊無法獲得債權人同意延展。萬科的債券可能即將出現倒債，使這家房產巨頭步上恆大、碧桂園的後塵。太報 ・ 17 小時前 ・ 2
台股週一恐面臨大崩盤？專家示警：震撼教育來了
財經中心／李明融報導近年股市受到AI熱潮帶動影響，各大公司企業在股價上紛紛創下歷史新高價，台股也突破28000點寫下新紀錄，然而隨著台股上週週線連收三紅，市場氣氛出現轉折，受甲骨文、博通最新財報未能滿足華爾街高度期待影響，美股科技股12日出現「連鎖式」重挫，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，同時拖累半導體產業走弱，輝達（NVIDIA）與台積電ADR同步下跌，跌幅分別達3.27%與4.2%。對此，知名半導體分析師陸行之示警，台股今天（15日）恐怕難逃「震撼教育」，短線勢必承壓。民視財經網 ・ 2 小時前 ・ 6
瘋搶高股息！外資豪砸11.6億掃貨00878、00919、00929等6檔 再續抱「這檔」第6週
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（12/8~12/12）週漲217.13點、漲幅0.78%，收在28198.02點。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週買超254.53億...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
聯發科寫最強11月 法人估Q4 EPS 14.6元
[NOWnews今日新聞]IC設計大廠聯發科先前公布11月營收為468.96億元，月減9.8%、年增3.65%，創同期新高；法人機構表示，因晶片製造成本上揚，聯發科將於2026年對客戶漲價，加上202...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 發起對話
「這檔」金控前11月獲利年增34.46% 週線強漲7%卻遭自營商單週倒上千張
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股本週（12/08～12/12）加權指數上漲217.13點，收在28198.02點，漲幅0.78%。據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人本週共買...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話