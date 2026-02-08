新台幣需要改版嗎？ 街訪民眾真實心聲：「不需要浪費公帑」

中央銀行以「強化防偽」、「永續發展」為由，於2025年10月啟動改版案，這是新台幣自2001年以來首次大規模改版。中時新聞網《街頭大聲公》針對「有需要（新台幣）改版嗎?」進行隨機街訪時，有民眾直言「不需要浪費公帑，它實質作用比較重要」 、「我是覺得可有可無，因為用習慣了」。

中央銀行推動新台幣改版計畫。（中天新聞）

中時新聞網《街頭大聲公》日前針對「有需要（新台幣）改版嗎?」進行隨機街訪。一位婦人直言，「不需要浪費公帑，它實質作用比較重要，就像不用因為以前像那頭像是某人，就改版成4個小朋友，我覺得有些是意識形態，那改版是不是背後有什麼利益，那我們不清楚，但是他講的這個冠冕堂皇的理由，防偽這個我們就不清楚」。

一位先生表示，「不用，我覺得不需要，浪費錢，又不會說1千元變2千元，浪費公帑」。他還認為，改版的目的是「去中」，「你看新版的，全部裡面都沒有跟那個政治人物、歷史人物都沒有關係，你不是去嗎？101要改台灣101不是嗎？」

同行婦人認為「已經用習慣了，而且現在用新台幣的人越來越少了，不覺得嗎？」「說實在的，真的要浪費很多錢，他們不是說一直都沒錢了嗎？要用的人就說很多啦！不想拿出來的就說沒錢了」至於央行以「防偽技術」做理由，這位婦人反問「防偽技術有那麼難辨認嗎？我們是摸得出來、都還看得出來啦！」。

還有一位先生表示「我是覺得可有可無，因為用習慣了，其實有沒有換成另外一個圖案或是面額，好像沒有什麼差異。防偽什麼的，搞不好就已經5、10年前就知道，所以或許是這個時候比較需要錢，所以這看能不能弄個50億來花花」。

另一位男性民眾質疑「通常都是錢變薄的時候，都會這樣子。很正常，就是錢變小了，他做的動作，用意就是這樣子。主要是錢通膨，早期那個1千元很大的時候，有一段時間是這樣，表示現在的錢幣，就是通膨？」

中央銀行。（報系資料照）

