新台幣「國家級偽鈔」流竄中？網傳央行鈔票改版有隱情 學者評估匯率衝擊
中央銀行（央行）近日宣布將啟動新台幣鈔票改版作業，首張新版鈔券預計於主題擇定後2年半發行，硬幣方面則應需求減小，且價值低、新台幣鈔券改版程序數量多，暫不考慮改版。消息一出引發熱議，但近日網路社群平台流傳一段「中國準備好大批新台幣偽鈔，部分已經流入台灣」等訊息，內容甚至宣稱，這就是央行為何非要推動改版的原因。對此，台灣事實查核中心發布調查報告。
央行啟動新台幣鈔券改版作業，發行超過24年的100、200、500、1000、2000元5種面額預估都將更新。調查報告顯示，近日，社群平台Threads、臉書流傳宣稱「中國已經準備大批新台幣偽鈔，部分甚至已流入台灣，交給潛藏的第五縱隊，預備在總統大選或武力攻台前夕大量散發，以破壞金融秩序、造成恐慌」等訊息；傳言甚至進一步指出，這些偽鈔由國家級印製廠製作、品質可以假亂真，已經小量在台灣流通測試多年，甚至部分驗鈔機業者遭中資或駭客滲透，導致驗鈔失效；而央行及中央印製廠發現該種高品質偽鈔，因此推動改版，但社群上隨即出現大量反對新台幣改版的言論。
對此，事實查核中心指出，據央銀10月23日、28日發布的新聞稿，現行新台幣紙鈔已使用約24年，為維護幣信與防偽安全，央行決定啟動全面改版，並成立「新台幣鈔券主題諮詢委員會」廣徵社會意見；發行時程上，新版鈔預計在主題確定後約2年半推出首張，新舊版將並行流通數年，央行也補充，主要國家多在10至20年間隔進行紙鈔改版，而台灣現行鈔券已使用24年，改版時程為特別提前，也符合國際央行調整趨勢，央行並未提到紙鈔改版主要原因是為了防止偽鈔流通。
至於偽鈔狀況，事實查核中心表示，央行總裁楊金龍23日在立法財政委員會備詢時曾說明，去（2024）年新台幣每百萬張鈔票中僅有0.05張為偽鈔，比例極低，且2022年至2024年間整體偽鈔比例皆維持相同水準。中央印製廠29日說明，新台幣偽鈔率極低，防偽等級相當高，以1000元紙鈔為例，正反面皆採用變色油墨設計，能隨角度變化呈現不同顏色，防偽效果明顯；此外，民間智庫、財團法人中技社2021年也在報告中指出，「新台幣偽鈔比例低」。調查報告也以央行「每億張鈔票約有5張偽鈔」的數據推算，依現行全台流通約50億張計算，偽鈔總量約250張，這也代表新台幣偽鈔「很罕見」，與傳言中的「大批」不符。
另外，中央大學經濟系教授吳大任補充，中國刻意大量印製偽鈔以破壞台灣金融秩序的效力有限，造成實質影響的前提是能做到以價亂真，然而大量投放放的製作與散布成本高，被揭露的風險也大，不是可行選項。那若是利用外匯存底（以美元為主）購買新台幣來影響匯率或市場？他指出，技術上可行，但被揭露恐將對國際信譽與金融穩定造成反噬，因此可能性不高。事實查核中心表示，經檢索，可找到傳言是來自Threads平台個人帳號的貼文，其說法並沒有提供任何消息來源，無法確認「中國已經準備大批新台幣偽鈔」說法從何而來。
