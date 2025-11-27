新台幣「坐3望2」可能性增加 專家點出關鍵

▲新台幣兌美元今（27）日早盤升破31.3元，專家預估，美國12月會再降息1碼，明年至少3碼起跳，如果利率「坐3望2」，新台幣「坐3望2」可能性也會增加。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 在市場預期美國聯準會（Fed）12月降息機率升高之下，美元走弱，新台幣兌美元今（27）日一度升破31.3元，來到31.285元，專家認為，明年世界是財政及貨幣明顯寬鬆的一年，日本可能再升息1碼就結束，美國則有較大降息空間，估計12月先降1碼，明年至少3碼起跳，利率更可能跌破3%，如此，新台幣「坐3望2」可能性也會增加。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超預期，全世界明年大概都是採取較積極的財政政策，而貨幣政策部分，日本升息很難，大概再升息1碼就結束，美國明年會有比較大降息空間，估計12月會先降息1碼，利率從4%降至3.75%，明年底可能往3%甚至2.75%，明年全世界是財政及貨幣政策都明顯寬鬆的一年。

此外，美國聯準會新主席人選，目前不論哪一位人選都是鴿派，大概都支持12月降息，明年也應該有大規模降息，甚至利率降至3%以下。因此，林啟超認為，明年5月聯準會主席鮑爾任期屆滿後，新任主席一定會更往鴿派，即便幾位地區性總裁認為通膨仍是考量是否降息重要因素，但過半投票委員可能認為仍會以就業市場為主要考量，因此，新任主席會更「極鴿派」，也可說是「領頭鴿」。

至於美元表現，林啟超分析，短期美元有一定支撐，但如果美國明年下半年降息幅度超過市場預期，利率「坐3望2」，美元下半年會越往下走，相較現在會有變數空間。

在新台幣部分，林啟超預期，如果美國聯準會越來越有「坐3望2」的話，新台幣「坐3望2」可能性也會增加，代表台美利差更進一步縮窄。同時，明年AI表現仍是非常好的一年，即便利多因素已多反應，短期適度提高風險意識，但考量明、後年的企業盈餘仍有雙方數成長，預期美、台股將有再創新高的機會。

