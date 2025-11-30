新台幣11月大貶6.59角 匯銀：不排除回測31.5元
新台幣兌換美元匯率11月28日收在31.408元，單月重貶6.59角，貶幅達2.1%，月線呈現連續2個月收黑。匯銀人士表示，儘管美國聯準會（Fed）12月降息預期升高，但在美元仍有支撐，加上外資持續匯出的情況下，新台幣短線仍難脫偏弱盤整格局，也不排除回測31.5元的可能性。
匯銀人士指出，11月新台幣走勢仍緊跟著台股表現，台股單月下跌606.87點，中斷連續6個月的上漲趨勢。外資在11月更是賣超逾新台幣4000億元，在熱錢大量匯出的壓力下，新台幣11月僅有5個交易日收升，其餘交易日均收貶，單月貶幅6.59角僅次於8月的6.89角。
針對後市展望，匯銀人士認為，雖然市場對美國聯準會12月降息的預期居高不下，但這些預期多已反映在本周的股匯市表現上，接下來市場將靜待聯準會的貨幣政策決議。此外，美元走向4個月來最大單周跌幅，美國感恩節假期前交易清淡，投資者關注未來1年美國在降息方面可能愈發形單影隻。
同時，韓國央行上周四連續第4次會議維持利率不變，韓元挫跌縮小進一步寬鬆的空間，暗示韓國央行當前的降息周期可能接近尾聲。
匯銀人士強調，在美國聯準會利率決策未出爐前，新台幣走勢主要還是看台股表現，尤其是外資動向。如果外資持續出走，新台幣仍難脫偏弱盤整格局，甚至不排除回測31.5元的可能。
