新台幣2025年坐雲霄飛車 全年升值4.27%升幅5年最大

（中央社記者潘姿羽台北31日電）2025年封關日，台股亮麗收紅，新台幣匯率則結束峰迴路轉的一年，封關日表現淡定，今天收盤收在31.438元，小貶1分，2025年全年升值1.343元或4.27%，年線終止連3黑，並創下5年來最大升幅。

外匯交易員指出，外資年底假期持續，金融市場的交投力道明顯縮水，台股在內資力捧之下進行最後衝刺，封關日再創新高，新台幣匯市則因缺乏量能，今天台北及元太外匯市場總成交金額僅13億美元，延續區間盤整格局，最後央行又「神龍擺尾」，終場以小貶作收。

廣告 廣告

新台幣兌美元今天同步收月線、季線及年線，12月貶值3分，月線連3黑；第4季重貶9.69角，季線連2黑。2025年新台幣全年升值1.343元或4.27%，年線終止連3黑，並創近5年最大封關升幅。

回顧2025年，年初新台幣匯率還在32元價位，5月初受到美國關稅亂流干擾，加上市場非理性預期，引爆「史詩級升值」，新台幣兌美元連續2個交易日盤中狂飆逾1元，匯價奔向29元。央行總裁楊金龍不得不親上火線穩定信心，喊話「匯市失序到此為止」，並多管齊下大力穩匯，新台幣匯率才慢慢回歸穩定。

到了下半年，儘管台股屢創新高，外資持續賣超台股並匯出，新台幣匯率貶勢洶洶，從29元一路跌向31.5元。全年收盤價最高觸及29元，最低達33元，波動劇烈。

2025年底最後幾個交易日，儘管量能清淡，外匯交易員指出，央行尾盤都有略作調節，推測是希望2025年封關不要有太大意外，今天收盤也如預期，繼續卡在31.4元。

根據央行統計，2025年人民幣強勢升值4.38%，新台幣升值4.27%，韓元升值1.80%，日圓貶值0.22%。

匯銀人士分析，隨著美國聯準會2026年持續降息，美元指數料將轉弱，有利新台幣反彈，不過亞洲國家央行貨幣政策方向不一，亞幣不見得會「同進退」，或許偏向各自表現。（編輯：楊凱翔）1141231