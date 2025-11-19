新台潮計畫》舞出新潮流！世界舞團攜手啦啦隊打造「TW-POP」

桂田文創正式宣布啟動「Make the Taiwan Wave 新台潮計畫」，總經理謝汶芳表示，這次攜手世界冠軍舞團「The Royal Family」希望發展出「TW-POP」潮流文化，讓世界看見台灣文化的魅力。



世界冠軍舞團「The Royal Family」再次來台，這次將與台鋼啦啦隊Ｗing Stars攜手合作，導入國際級編舞與訓練系統，同步展開舞團預備生招募，以台灣在地文化為核心，打造象徵台灣「TW-POP」的潮流文化。

Make the Taiwan Wave「新台潮」（圖／桂田文創提供）

謝汶芳表示，除了現今主流的K-POP外，希望讓台灣也能發展出具高度辨識度的「TW-POP」潮流文化，透過與國際知名舞團合作及專業師資訓練，創造出嶄新的舞蹈能量，讓世界看見台灣文化的魅力。



桂田文創指出，這次台鋼啦啦隊Wing Stars也同步參與。今年8月，The Royal Family就曾和Wing Stars展開過國際跨界交流，為台灣啦啦隊拓展更廣闊的國際視野。

今年八月The Royal Family來台與台鋼啦啦隊Wing Stars交流。（圖／桂田文創提供）



The Royal Family是知名編舞家Parris Goebe創立，舞團曾蟬聯世界街舞錦標賽三屆冠軍，曾與 Rihanna、Justin Bieber以及 Blackpink等巨星合作，這次來台將以環島形式，參訪原住民傳統舞蹈、探索宮廟文化、觀察時尚潮流，以及與城市舞者交流，取材台灣本土文化，並招募舞團預備生，打造四支獨具台灣文化識別度的原創舞蹈作品。



目前台灣各啦啦隊結合職業球隊發展，發展出各具特色的啦啦隊文化，如樂天的Rakuten Girls結合了電子音樂與時尚元素，在賽場外的應援發展出演唱會的風格，十分吸引年輕族群；富邦Angels，則是強調曲風活潑與熱情，在結合韓籍成員，打造多元的文化。



Wing Stars 則是台灣首支橫跨棒球、籃球與排球三大領域的專屬啦啦隊，結合韓流與本地舞者，具備國際化與專業化特色。



隨著啦啦隊名氣日漸上升，也越來越多成員逐漸與演藝界結合，許多啦啦隊成員如藍藍、林襄都跨足主持與歌唱界，同時也愈來愈多日、韓籍知名啦啦隊成員入台，這次Wing Stars和The Royal Family合作，期許能發展出屬於台灣的主流文化「TW-POP」潮流，強化台灣啦啦隊本土文化元素。