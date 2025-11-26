新台潮計畫1》The Royal Family名師指點 Wing Stars髮香區近距離直擊

桂田文創正式宣布啟動「Make the Taiwan Wave新台潮計畫」，以打造具台灣特色的 TW-POP 為目標，徵選2026 舞團預備生，首波合作就是和台鋼啦啦隊Wing Stars展開5天密集訓練，本報記者現場直擊，Wing Stars大幅進步，「這次舞蹈可能是Wing Stars成軍以來，最困難的一支舞蹈。」參與訓練的ET向本報說。

三度奪下世界街舞錦標賽冠軍的The Royal Family以Polyswagg舞風聞名，融合波利尼西亞文化與街舞元素，並和國際知名巨星多次攜手跨界合作，包括Justin Bieber、Rihanna、Jennifer Lopez、Blackpink都曾一同激發全新火花，The Royal Family還曾在美國超級盃亮相，讓全球觀眾見識紐西蘭舞者的爆發力。

廣告 廣告

The Royal Family秘密抵台，將展開為期兩週的田野調查。（圖／擷取自The Royal Family Instragram）

台鋼啦啦隊Wing Stars再度和he Royal Family合作，The Royal Family日前抵台後，評選出7位Wing Stars成員，展開為期5天的密集訓練，展開環島田野調查。

本報現場直擊，Wing Stars成員遭受節奏律動，以及肢體力量嚴格考驗，The Royal Family指導後，Wing Stars從一開始隊型凌亂，逐漸整齊劃一，還能兼顧力量與律動，「過程中非常辛苦，原本只是單一的簡單動作，串連後，就變得困難許多。」Nemo說。

ET也向本報感嘆：「這次舞蹈可能是Wing Stars成軍以來，最困難的一支舞蹈。雖然過程十分辛苦，但每次練習，都讓成員一方面彼此競爭，一方面也產生更緊密的默契。」

雖然舞蹈難度加劇，Wing Stars成員也在體力有限情況下，相當疲憊，Wing Stars並沒有因此氣餒，在一次次的練習中堅持下來，讓The Royal Family的Moana大讚：「女孩們毅力十足。」

這次負責指導的The Royal Family指導老師Moana與Donald，不僅展現舞蹈功力，瞬間看出Wing Stars成員在舞蹈動作上的瑕疵，兩位老師也毫不吝嗇，當場指正、調整動作，讓受訓成員收穫滿滿，「老師的動作都十分有力量，特訓期間也展現出強大能量。」Eileen就深感佩服說。

The Royal Family這次啟動新台潮計畫，將以環島形式，參訪原住民傳統舞蹈、探索宮廟文化、觀察時尚潮流，以及與城市舞者交流，取材台灣本土文化，並招募舞團預備生，打造四支獨具台灣文化識別度的原創舞蹈作品。

桂田文創啟動「新台潮計畫」。（圖／桂田文創提供）

徵選對象：

本次徵選鎖定 18～24 歲、以大專院校學生為主的具潛力女舞者，期待找到兼具熱情、態度與創造力的新世代舞蹈人才。透過與 The Royal Family 的合作，引入國際舞團的專業訓練模式，為台灣培養能站上世界舞台的未來舞者。入選者不但能夠獲得The Royal Family的專業訓練、更是在未來舞團成立後，有優先錄取資格。

徵選辦法·：

第一階段｜線上初選

時間：2025/11/24～12/5

第二階段｜現場決選

時間：2026/1/17～1/18

報名方式：

即日起至 2025 年 12 月 5 日止，請點擊官方報名表單填寫資料

