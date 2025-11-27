新台潮計畫2》世界冠軍舞團吹起新風潮 The Royal Family來台秘密任務曝光

世界冠軍舞團 The Royal Family二度來台，本報調查，The Royal Family這次來台，其實有個重要秘密任務，原來是要打造專屬台灣潮流的「TW-POP」，扭轉過去一向瘋韓哈日的啦啦隊文化。

知名舞團The Royal Family 三度奪下世界街舞錦標賽冠軍，還曾跨界替國際巨星操刀編舞，包括 Justin Bieber、Rihanna、Jennifer Lopez、Blackpink等知名巨星都是合作對象。

這次The Royal Family和桂田文創強強攜手，打造「新台潮計畫」，特地跨海來台，希望吹起專屬台灣潮流「TW-POP」的舞風，本報調查，The Royal Family這次來台期間，除了指導台鋼啦啦隊 Wing Stars外，還有秘密任務。

原來，就是The Royal Family舞團核心成員Moana Davis和Donald AhLoo將環島參訪，除了一覽台灣的都市風情，也會上山、下海，親自探索原住民舞蹈，了解最具台灣特色的宮廟文化與時尚潮流，「希望最終能創作融合台灣元素的原創舞蹈作品。」桂田文創指出。

由編舞家 Parris Goebel 創立的The Royal Family，2011年成立，基地位在紐西蘭奧克蘭的 The Palace Dance Studio。舞團以獨特的 Polyswagg 舞風聞名，融合波利尼西亞文化與街舞元素，展現強烈的自信與文化自豪感。

短短數年內，The Royal Family便在國際舞壇嶄露頭角，不僅三度奪下世界街舞錦標賽冠軍，還跨界合作，曾為Justin Bieber的《Sorry》編舞，這支MV大受歡迎，在 YouTube上創下數十億次觀看。

The Royal Family也和 Rihanna、Jennifer Lopez、Blackpink 等國際巨星合作，打造多場震撼全球的舞台表演。甚至在美國超級盃舞台亮相，讓全球觀眾見識到紐西蘭舞者的爆發力。

以「Crowns Up 」為舞團精神口號，The Royal Family解釋，這是象徵著王者姿態與團隊凝聚力，旗下還有 ReQuest、Bubblegum 等子團隊，涵蓋不同年齡層與風格，持續培育新世代舞者，形成完整的舞蹈生態系。

這次The Royal Family 從南奧克蘭走到台灣，攜手桂田文創打造「新台潮計畫」，推動具台灣特色的流行文化邁向國際舞台，替台灣潮流文化展現更強烈的辨識度，讓世界看見台灣的文化能量。