新台潮計畫3》直擊宋江陣初體驗 The Royal Family：好嚇人

世界冠軍舞團The Royal Family悄悄來台環島二週，本報獨家直擊，The Royal Family首度和台灣在地文化接觸，首席舞者Donald看到宋江陣硬氣功時，忍不住驚嘆：「好嚇人喔！」看到七爺八爺出巡，Donald更直接模仿，場面逗趣，他更賣關子說「宋江陣動作會應用在編舞中，呈現方式還不能透露。」

由桂田文創攜手The Royal Family啟動「新台潮計畫」正式展開為期二週秘密環島之旅，The Royal Family來台第一站就是參訪台南安平開台天后宮，一面體驗宮廟上香膜拜文化外，還近距離欣賞到北港媽祖南巡，觀賞七爺八爺與陣頭表演時，Donald與首席編舞師Moana忍不住驚呼連連，Donald更當場模仿七爺八爺走路姿勢，表情、動作都微妙微俏，場面十分逗趣。

The Royal Family體驗台灣宮廟文化。（圖／記者顧雲鴻 攝）

參訪天后宮外，The Royal Family還觀賞了知名內門宋江陣表演，Donald與Moana當場體驗宋江陣兵器演練，隨行的編曲老師Andrew則受到宋江鼓與鈸的啟發，將鼓聲與其他樂器收集後，立刻在回程路上，開始編曲。

內門宋江陣源自高雄，具代表地方團結及信仰重要象徵，2001年起，由高雄市政府及內門三大廟宇舉辦，結合民俗藝陣、地方節慶、觀光旅遊、產業經濟等元素。

為介紹內門宋江陣，地方廟宇卯足全力，不僅展示幻燈片，還親自教學如何展示「插角」。插角是指宋江陣陣式中重要的基本動作，表演時身體要前傾，雙腿彎曲，須極佳的平衡能力來維持姿勢。

Donald與Moana向本報透露，體驗台灣各式各樣在地文化相當新奇，「我們覺得『插角』就非常特別，接下來可應用在編舞當中，扮演重要動作。至於要怎麼呈現，目前暫時還不能透漏。」Donald和Moana忍不住向本報賣關子。

The Royal Family實際體驗高雄內門宋江陣兵器演練。（圖／記者顧雲鴻 攝）

和The Royal Family同型的還有台鋼啦啦隊Wing Stars，成員之一的芃芃透露，「先前棒球隊台鋼雄鷹的應援曲就有台灣元素，很期待有機會可以接觸到與台灣文化相結合的『新台潮』舞蹈誕生。」

這次桂田文創與世界冠軍舞團The Royal Family強強聯手合作，為「TW－POP」注入國際能量， The Royal Family也將轉往東部、北部各地，體驗如原住民舞蹈，以及目前台灣時下最流行的舞蹈文化，催生新台潮。