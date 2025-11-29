新台潮計畫4》The Royal Family來台Battle 舞者high翻

世界冠軍舞團The Royal Family來台展開「新台潮計畫」和台灣年輕舞者面對面交流，本報直擊，舞團首席舞者Donald在現場即興展演，和台灣舞者Battle（比舞技），瞬間引爆全場氣氛，年輕舞者小綵說，「歐美的舞風與亞洲好不一樣，是我們平常接觸不到的風格。」



The Royal Family來台推動「新台潮計畫」，為深入了解台灣的流行文化與舞蹈潮流，還在OA藝能培訓中心，與台灣年輕舞者面對面交流。舞團首席舞者Donald更在現場即興展演，展現世界冠軍級的舞蹈能量，瞬間引爆全場氣氛。



本報直擊，Donald當場與台灣舞者Battle，並當場鼓勵台灣舞者勇敢展現自我、釋放舞台魅力。台灣舞者也不不怯場，拿出看家本領，和Donald尬舞，現場氣氛熱烈，掌聲與歡呼聲不斷，直接把現場化為一場小型嘉年華。



The Royal Family首席編舞師Moana與台灣年輕舞者交流互動。（圖／記者顧雲鴻 攝）

Donald對本報表示，台灣舞者的創意與活力令人印象深刻，這次田野調查，不僅讓他們看見台灣流行文化的多元面貌，也為「新台潮計畫」增添了鮮活素材。



上場Battle的台灣年輕舞者之一小綵說，Donald教學讓她學會很多，Donald的動作很乾淨利索，她感嘆說：「歐美舞風和亞洲好不一樣，不但在展現出來的力度不同，也會把舞蹈表情做得很滿，是我們平常接觸不到的風格。」

The Royal Family調查台灣年輕時下潮流。（圖／記者顧雲鴻 攝）



The Royal Family這次來台，不僅和舞者進行舞技上的切磋，也特別關心台灣年輕世代的文化潮流，現場舞者也分享近年在台灣流行的音樂、街舞、K‑Pop Cover 舞蹈風潮。這場跨國交流不僅是舞技的切磋，更是文化的碰撞與融合。