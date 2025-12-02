新台潮計畫5》The Royal Family初訪花東 驚艷原住民

低調來台的世界冠軍舞團The Royal Family，來到花東體驗台灣文化，和最具特色的原住民激盪火花，首席舞者Donald驚豔原住民小朋友嘹亮的歌喉，也當場秀一段舞技，讓小朋友們看著也興奮起來，現場尖叫聲不斷。

由桂田文創和世界冠軍舞團The Royal Family攜手合作的「新台潮計畫」，展開上山下海的田野調查，日前到花東探索最具歷史底蘊的原住民部落文化，The Royal Family不僅參加花蓮年度最盛大的Falifali原住民文化音樂節，還到花蓮秀林鄉景美國小，直擊太魯閣族狩獵舞表演。

位在太魯閣族克奧灣部落的景美國小，小朋友當場表演狩獵舞，感動The Royal Faimily，讓他們禁不住多次讚嘆，對小朋友們整齊劃一的舞蹈動作留下深刻印象，還讚賞：「小朋友們的肢體舞蹈富有力量。」首席舞者Donald更忍不住直接尬上一段舞，大讚：「小朋友們嘹亮的歌喉讓我們深受啟發。」

太魯閣族狩獵舞是呈現傳統太魯閣族狩獵的樣貌，從狩獵器具的前置準備、召喚狩獵團隊、莊嚴祭儀、正式狩獵，到凱旋歸來、婦女迎接、歌舞歡慶、歡喜賦歸。舞蹈完整展現太魯閣族敬天愛地、團結合作的精神，也象徵族人分享成果、感恩祖靈庇佑的文化信仰。校長余展輝也和The Royal Faimily解釋太魯閣族的紋面文化。

景美國小余校長示範太魯閣族紋面。（圖／記者顧雲鴻 攝）

位在偏鄉的景美國小雖然全校學生不到50人，但小朋友在余校長的帶領下，多次以鄉土歌謠、傳統舞蹈比賽，代表花蓮縣進軍全國賽，屢次展獲佳績。

除了太魯閣族狩獵舞表演，讓The Royal Family難忘，花蓮年度最盛大的Falifali原住民文化音樂節，也讓一行人深受感動，今年以「部落故事、南島節奏」為核心，展現花蓮原民音樂與文化能量，The Royal Family和同行的台鋼啦啦隊Wing Stars也忍不住即興跳舞，一同融入花東縱谷的文化嘉年華。

這趟原住民部落之旅，The Royal Family親身感受台灣原住民文化底蘊，也見識台灣在土地、族群、信仰緊密結合的生命力，Donald與編舞師Moana皆深受感動表示：「台灣原住民的傳統舞蹈真的非常具有感染力。」從Falifali音樂節的南島節奏，到太魯閣族狩獵舞強而有力的能量，都激盪出跨越國界、文化的舞動能量，讓台灣傳統文化結合潮流，創造出「新台潮」特色。