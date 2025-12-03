新台潮計畫6》The Royal Family拜會林群哲 激盪勇士舞新火花

世界冠軍舞團The Royal Family來台，和花東原住民文化擦出新火花，The Royal Family還拜會排灣族編舞家林群哲（阿哲老師），雙方一拍即合，阿哲老師現場和首席舞者Donald來一段排灣族的勇士舞。參訪結束後，本報直擊， Donald和編舞師Moana在街邊舞動時，已加入勇士舞元素。

零捌玖舞蹈教室小朋友展現排灣族勇士舞。（圖／記者顧雲鴻攝）

The Royal Family這次來台和桂田文創，攜手推動「新台潮計畫」，希望打造台灣舞者獨有的「TW-POP」舞風，The Royal Family因此特別拜訪催生「I-POP（Indigenous-POP，原住民流行）」風格的阿哲老師。

林群哲曾替溫嵐、Matzka等知名歌手編舞，目前在台東開設零捌玖舞蹈工作室，希望將原住民文化與流行舞蹈結合，The Royal Family參訪工作室時，也當場和台東小朋友互動，Donald相當驚艷說：「台東小朋友的舞蹈潛力非常大。」

The Royal Family現場與孩子們進行交流。（圖／記者顧雲鴻攝）

本報直擊，這場交流替Donald、Moana帶來文化撞擊，兩人還立刻在街邊舞動，動作中明顯出現排灣族勇士舞特色。

The Royal Family來訪時，林群哲向他們介紹排灣族傳統舞蹈，並和他們分享傳統文化和現代街舞融合，讓Donald大讚雙方理念相近，在展現排灣族傳統舞蹈時，Donald也和林群哲現場共舞，一同大跳排灣族勇士舞。

Donald向本報表示，原住民文化結合街舞，是一個有趣又新奇的想法；同行的Moana也不斷向林群哲取經，林群哲也毫不吝嗇和他們分享，許多I-POP風格影片。

The Royal Family與林群哲老師。（圖／記者顧雲鴻攝）

隨著I-POP和TW-POP交織出新火花，也象徵對彼此文化的尊重與激盪，這一趟街舞與原住民靈魂的碰撞，也可望創造出獨一無二的台灣獨特舞風，讓世界看見台灣的舞蹈力量。