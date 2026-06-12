新台灣國策智庫民調》賴瑞隆大贏柯志恩17.8個百分點 近3成民眾怕選錯人

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新台灣國策智庫民調中心12日公布最新高雄市長選情調查結果，在高雄市長支持度方面，民進黨參選人賴瑞隆獲得46.2%支持，國民黨參選人柯志恩為28.4%，雙方差距達17.8個百分點，另有25.4%選民尚未決定支持對象。此外，有29.1%受訪者擔心選錯人當市長、60.6%不擔心、10.3%無明確意見。

根據民調結果顯示，當選看好度方面，賴瑞隆以53.6%大幅領先柯志恩的25.3%，反映多數市民普遍看好其勝選機會。在個人形象評價上，賴瑞隆欣賞度為44.8%，高於不欣賞度26.1%；柯志恩則為35.2%對38.6%，柯志恩的負評略高於正評。而在政治表現滿意度部分，賴瑞隆滿意度48.0%、不滿意度20.9%；柯志恩滿意度32.4%、不滿意度36.3%。此外，現任高雄市長陳其邁的施政滿意度高達76.2%，顯示市民對市政發展成果普遍持正面評價，也形成明顯的執政延續效應。

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民調指出，從政黨認同來看，民進黨支持度45.7%，明顯高於國民黨15.5%及民眾黨7.9%。不過，仍有超過2成選民尚未表態，顯示選情尚未完全定型，中間選民與年輕族群仍將是左右最終結果的重要關鍵。

國立台灣師範大學教授曾冠球書面指出，民調顯示賴瑞隆在支持度與當選看好度均大幅領先柯志恩，差距遠超抽樣誤差範圍，現階段勝選機率較高。然而，賴瑞隆個人知名度與熟悉度仍有提升空間，其支持部分來自陳其邁的高施政滿意度所形成的接班效應。高雄選民呈現「地方挺綠、中央保留」特徵，中央執政表現仍可能影響選情。此外，年輕族群支持度相對較低，中間選民與民眾黨支持者尚未完全進場，未來仍是左右選戰走向的重要關鍵。所以，柯志恩若能有效整合特定族群與區域支持，仍有縮小差距空間。

本次調查於6月9日至10日進行，訪問對象為戶籍於高雄市，且年滿20歲的一般民眾。調查方法為母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數2位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查。加權方法依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權。本次調查共完成1094份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.96個百分點。

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