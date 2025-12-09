新台灣奇蹟！「遺產稅」狂飆362.6億破紀錄 這兩縣市占6成貢獻最大

記者陳韋帆／台北報導

老人牽手,醫院,病危,照顧（示意圖／翻攝自PIXABAY）

今年1~10月「遺產稅」362.6億創歷史紀錄！大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，台灣經濟發展迅速，高資產族群財富累積加速，即使政府已拉高課徵級距與免稅額，但近期股市榮景與房價高漲，推升民眾資產膨脹，導致稅收不減反增。

財政部數據顯示，截至10月止，全台遺產稅收高達362.6億元，創1986年有統計以來歷史同期最高，六都貢獻約322.3億、佔比近九成，台北市以156.4億元穩居龍頭，年增幅25.8%為六都之冠；新北市50.8億元居次，年成長11.8%。另觀察全台贈與稅，截至10月為止約201.7億元，較去年同期衰退19.8%。

廣告 廣告

2024、2025年1~10月遺產稅、贈與稅統計。（圖／住商機構提供）

「遺產稅、贈與稅」稅率課稅級距表。（圖／住商機構提供）

不動產傳承 繼承比贈與更有節稅省錢優勢

賴志昶指出，現行遺產稅免稅額1,333萬元，最低課徵級距調高至5,621萬元以下，稅收仍創新高，顯示金字塔階級持續累積資產。他補充，繼承不動產可免申報契稅與土地增值稅，相較買賣與贈與更具節稅空間；同時，長輩擔心生前贈與資產影響自身保障，因此更傾向於身後繼承，促使不少高資產族群傾向以繼承方式移轉資產。

合法節稅省大錢 善用信託保險複合式傳承更有利

關於贈與稅衰退部分，賴志昶認為，贈與稅每年免稅額僅244萬元，而遺產稅課稅級距遠高於贈與稅，因此對高資產階級而言，死後繼承相對於生前贈與更有利，致使贈與稅課徵者減少。

最後，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，在高房價時代下，高資產族群不論受贈與或繼承不動產，資產龐大容易超過免稅額度，屆時恐需繳納高額稅金。因此，高資產族群應即早進行資產規劃，善用小額資產分年贈與、鉅額資產由遺產繼承，搭配信託與保險，複合策略多管齊下，才能有效將財富順利傳承。

更多三立新聞網報導

新北今年最後一波社宅申請！7處釋出508戶 「生」越多中籤率加碼越多

新聞幕後／宜蘭掛紅布條土地10坪賣2億 意外揭政府數十年未解大難題

台灣惡法！「婚姻無後」喪偶得跟姑叔爭遺產 地政士揭無戰火2繼承典範

獨家／建商自救出奇招！推買屋過貸才付款 台經院指「房市拐點」時機到

