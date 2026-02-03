新台4線、台15線 拚3月底通車

為配合桃園國際機場擴建，交通部民用航空局委託公路局北區新建工程分局，辦理自大園區三民路一段至國際路一段全長約7.39公里的擴建改線工程，工程自民國110年10月20日開工，今年1月31日完工，工程總經費逾28億元，目前正進行履勘作業。公路局第一工務段表示，最快今年3月底可辦理全線通車。

原台4線與台15線將成為機場第三跑道，因此大園區三民路一段至國際路一段擴建作為新台4線、新台15線新闢道路，道路並將成為機場聯外要道、台61替代道路，同時串聯周邊緊急救災道路、自行車道路網等。工程歷經1565個日曆天，分6段工區施工，工程總經費逾28億元，設計階段整合各管線系統達到管線全面地下化，並滿足區域開發需求。

公路局第一工務段指出，工程範圍原拆除戶有46戶，後續配合民航局新增158戶，拆除後B5類料材回填至草溝、人行道，作為路基再利用，同時節省工程經費。此外，因既有台4線原有住戶未搬遷，三民路一段既有台4線將永久封閉，通行路線調整回新台4線，車輛需繞行走台4線，由竹圍大橋路口左轉建國路接既有台4線通行。

公路局第一工務段說明，新台4線長度1339公尺、新台15線長度6090公尺，合計約7.4公里，規畫三民路一段舊台4線至新台4線，經新台15線至國際路一段舊台15線，預計於115年3月31日，第3階段履勘與竣工驗收後，新台4線通車路線調整銜接新台15線，相關公告時程將提前辦理，讓全線順利通車。另，一般管線含輸配電力等，由桃園市政府委託並設置共同管道；而獨立管線也一同併案發包同時完工。

國民黨籍市議員徐其萬指出，經過為期長達4年的工程，將機場周邊的道路全面換新，不僅讓路變寬、變平，通行上也能更順暢，嶄新的道路不僅幫助地方發展、也能讓用路人更安全，盼加速通車。