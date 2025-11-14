新同事常出包還上班睡覺！ 老闆竟極力護航 網秒懂：不意外





一名網友表示，公司來的新同事專業能力一般，經常出錯又屢教不改，還會丟工作給其他人，甚至上班時睡覺，但非常懂得拍老闆馬屁，導致老闆極力護航該同事，讓她很想離職。

該名網友在論壇Dcard上發文抱怨，提到公司來了一個新同事，工作能力一般、經常犯錯，即使其他同事們多次提醒，耐心教導，仍然重複犯同樣的錯，甚至好幾次導致整個工作團隊都需要收拾她的爛攤子。更讓人無言的是，儘管在工作中經常擺爛，但只要一看到老闆，這個新人就馬上切換成積極模式，笑容滿面地誇讚老闆：「老闆你講得太對」、「你真的很厲害」。不停陪笑、讚聲、附和，整套演出「情緒價值拉滿」。

▼原PO抱怨新來的同事平時對自身工作不用心，甚至上班睡覺，但看到老闆就像換了一個人，不停地誇獎老闆。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）

她無奈表示，這名新同事連上班都睡覺，發現被老闆看到後，竟能馬上彈跳起來和老闆聊天。老闆似乎也因此給她特殊待遇，會替她講話、幫她處理工作失誤，甚至把她失誤的責任推到其他老員工身上。這樣的情況讓她內心不平卻又無可奈何，感嘆這樣的情況「讓人很想離職」，也想問「難道就沒有辦法治這種人嗎？」

▼原PO表示，這名同事儘管上班摸魚睡覺，老闆仍對她十分包容，不只會幫她處理工作事務，甚至把她失誤的責任推給其他員工，令原PO不平又無奈。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）

此案例吸引許多網友留言討論，多數網友認為，雖然這種情況令人心生不平，但若原PO只是基層員工，恐怕也只能接受：「我覺得，畢竟你不是老闆，你只是基層，可能沒辦法制裁他吧，只能繼續做，不然就是離職去新的工作環境」，也有網友認為，老闆能給出這麼高的包容度並不尋常，該名同事不僅僅是懂得討老闆歡心，還可能是老闆的親友：「四人員工100%是家族企業，絕大多數都是親戚，只是在公司時不會表現出來而已」、「『她』才是關鍵，有沒有可能員工的身分，只是她潛伏在老闆身邊的偽裝」。

（封面示意圖／取自Pexels）

