新同事為何這麼快得老闆緣？到職1週「神回應」讓全場震驚 網友：他一定有讀犯罪心理學

職場人際互動向來被視為一門重要學問，近日一名網友在Threads上分享新來的男同事「如何迅速獲得老闆好感」，引發熱烈討論。原PO描述，這名剛到職不到1週的新同事，憑一句即時回應，意外讓在場同事瞬間理解對方為何能快速融入核心圈層，也掀起網友對「職場情緒價值」的熱議。

新同事做了什麼？

「最近公司新來了一個男同事，才來一週就跟老闆的關係超好，」原PO表示，這名新人讓不少同事私下討論其「職場生存之道」。直到某天早上，老闆在大家面前邊轉動手腕邊說：「最近感覺手有點痛耶。」

當時，其他同事多半從實際層面回應，包含建議冰敷、使用藥膏等；沒想到新同事卻突然插話，直接稱讚：「老闆，你新買的手錶好帥啊！」一句話讓現場全部人大震驚。

這算拍馬屁還是高情商？

貼文曝光後，留言區湧入大量網友分享自身經歷。有人提到，曾在銀行目睹老闆與一名陌生女子互動熱絡，隨口說到：「沒見過老闆這麼奉承，一定是老闆的女兒吧」，未料事後竟收到那位陌生女子送的禮物，才知道原來她是老闆夫人。

其他網友也分享：「想起之前跟公司的人去唱歌，老闆唱得正起勁，我不小心把歌給卡了………結果全部人都在看著我，這時我默默地說了句：『我以為這是原唱，沒人唱，所以就切歌了…』，我他馬真是太機智了。」「觀察力驚人。他一定有讀犯罪心理學」「以前主管懷孕時，拿超音波給她愛將看，我剛好經過看到，隨口說了這鼻子好挺，愛將同事的眼睛立馬大地震」

網友熱議 老闆要的是什麼？

不少留言點出關鍵，直言老闆未必只在意工作產值，「情緒價值」同樣重要；也有人認為，多數主管其實心知肚明對方是在奉承，但在高壓工作環境下，「好聽的話誰不愛聽」。

然而也有網友表示：「我會對這種員工扣分 最討厭油腔滑調的員工」「『做作的主管』配上夢幻的『馬屁精』呢！」「我如果是老闆我會討厭這樣的人。 難怪我不是老闆😂」「不用費心思做這些好嗎？老闆的女兒、兒子、妹妹 甚至是剛娶進門的媳婦、小三…他們什麼都不用做，什麼都不會就直接當你的頂頭上司了，懂嗎？費盡心思做這些不如把自己的日子過好」

