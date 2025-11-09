「新同學」金門中正國小奪歷史首勝 提早到場觀摩上一堂「棒球課」

金門中正國小先發投手陳俊宇。（陳重光文教基金會提供）

記者陳建興／台北報導

2025年第17屆重光盃全國少棒錦標賽9日在青年公園謝國城紀念棒球場持續進行，首度參與賽事的金門縣中正國小今天發揮速度戰，加上先發投手陳俊宇繳出「無四死球完投勝」，以11：3擊敗台北市社子國小，拿下隊史首勝。

中正8日開幕戰1：9不敵新竹縣中山國小，今天重振旗鼓，耐心選球，整場選到6次保送，還挨了5記觸身球，靠著短打、盜壘蠶食分數，一度以3：0領先，不過社子4局下一波猛攻，連得3分追平。

不過中正沒被這陣亂流嚇倒，反而開啟「強攻」氣勢，第5、6局狂灌8分拉開比數，陳俊宇續投關門，最後在中外野手陳禹辰美技撲接後結束比賽，寫下歷史。

「其實大會邀請過我們很多次，但我認為我們的實力還沒辦法跟這些頂級球隊抗衡。今年這批孩子還不錯，就想帶大家來挑戰，今天贏球不只是球員高興，我也很開心。」中正總教練鄭宇神賽後謙遜地說。

中正的謙虛不是空口白話，儘管9日是表定上午10點10分的賽事，他們起了大早，提前到場觀摩台中市大仁國小與前役對手中山的比賽，鄭宇神當起「球評」在旁解析，把握難得機會在台灣上一堂「棒球課」。

金門目前只有兩支少棒球隊，中正與前中職投手翁豐堉的母校金寧國小，大多時間只能「島內互打」，因此格外珍惜到台灣比賽的時光。

「賽前我就跟小朋友說，重光盃強度很高，我們是來學習的，多看看人家的優點，學學別人有的東西。」鄭宇神認為，既然球員有潛力，更應該欣賞強隊的實力，「例如我們昨天被打全壘打，對他們來說就是很好的教育，讓他們知道跟你同齡的小朋友可以這麼厲害。」

金門中正國小開路先鋒楊曜任試圖盜上二壘。（陳重光文教基金會提供）

此役先發投手陳俊宇展現六年級學長風範，主投6局被敲7安打失3分，送出5次三振，還是一場「無四死球完投」，他賽後也自謙地說「狀況只是比平常好一點」。

陳俊宇在第4局碰上亂流，二三壘有人時讓對手擊出內野滾地球，逼退跑者後傳往一壘，但一壘手任愷頡因趨前守備回壘不及漏接，該局痛失3分遭到追平。他賽後透露當下的情境，「其實我當時並不緊張，反而一直鼓勵隊友，要大家不要怕輸，教練也要我相信隊友，相信大家會把球處理起來。」

陳俊宇接觸棒球從小一就開始，當時在學校看到同學傳接球覺得有趣，正好母親詢問是否要加入社團，一腳踏進棒球世界，最欣賞今年退休的味全龍「大師兄」林智勝，「他的打擊很好，我以前打擊很差，就一直看他的影片學習，現在進步了不少，希望把前輩當作目標。」