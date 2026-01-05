新和順清慈宮50天大型建醮 1/5舉行建醮動土儀式





台南市安南區新和順清慈宮將辦理大型建醮包括羅天、周天、普天三個大醮等共50天，5日舉行建醮動土儀式，市長黃偉哲動土前先至現場向神明祭拜並表示，希望此大醮能讓台南市避免災情發生。

清慈宮主供奉清水二祖師，其樓上是供奉玉皇上帝的玉皇宮，廟方代言人也是總幹事張清火說，大型建醮包括羅天、周天、普天三個大醮等，前後共49天，另加1天的大型普度，共50天，屬台灣第一大醮。

清慈宮雖成立不到20年廟宇，但神蹟不斷，分別被神明指示已辦理過2次的大型建醮，即110年的九朝天闕九龍朝會祈安福醮及103年的九朝通天朝會祈安大醮等，這次羅．周．普天大醮將於115年1月5日開始共50天。

5日的大醮動土典禮，除市長黃偉哲提前前往外，民政局長吳明熙副局長、安南區長魏文貴、市議員黃麗招與建醮主委陳忠禕、廟方主委方儷陵等人共同參與動土儀式。區長魏文貴表示，廟方的建醮主要是讓台灣平安、風調雨順，公所對於建醮相當支持，且希望借由大型的廟會活動，更能帶動外來人潮的湧入，增加地方經濟繁榮。此建醮未來系列活動，

分別於2月21日豎之燈篙、2月26日淨壇安座、2月27日開香大典、2月28日建醮起鼓、4月18日普渡植福、4月22日至24日祈安遶境、5月2日平安福宴。

