新品種抗病毒 美濃小番茄豐收

高雄美濃小番茄近2年受銀葉粉蝨與病害重創，產業損失上億元，不少農民一度想放棄，今年導入抗病毒新品種，加上氣候轉佳，田間小番茄可望迎來久違的豐收年。（林雅惠攝）

高雄美濃地區小番茄過去2年接連遭銀葉粉蝨與病害侵襲，導致連年歉收、產業損失上億元，不少農民一度萌生放棄念頭，今年在導入抗病毒新品種及氣候條件轉佳下，產量與品質雙雙回升，農民可望迎來久違的豐收年。

美濃是南台灣主要小番茄產區，但近2年接連遭銀葉粉蝨及病毒性萎凋病重創，每分地產量驟降至原本3成以下，產業損失高達上億元，不少農民被迫改種其他作物，甚至考慮退出市場。

農業部農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所蔬菜系主任王三太表示，連年病害重創美濃番茄產業，削弱農民信心，為協助農友重振產業，台灣種苗改進協會與國內種苗業者合作，在美濃試種多款抗病毒小番茄新品種，包括「玉嬌」及「AG184」等，不僅延續原有甜度與風味，更具抗病毒特性，能有效降低病害損失。

在地大面積種植的農友林萬達表示，去年種的8甲地小番茄幾乎全數枯萎、毫無收成，前年也因產量不足、全面退單，2年累積虧損逾千萬元，今年他改種5甲多包含「玉嬌」與「AG184」在內的3種抗病毒品種，具抗病又耐熱特性，預期可望迎來久違的豐收年。

目前廣林地區逾8成農民改種抗病毒小番茄，農友表示，今年氣候穩定、雨量適中，新品種抗病力強，產量與品質明顯提升，「以前動不動就落果、爛果，今年收成穩定多了。」

美濃農會總幹事鍾清輝表示，當地已有逾半數農友改種抗病毒品種，新品種成功穩住產業、吸引通路商回流，未來將持續推廣優質種苗與智慧農業技術，協助農民因應氣候與病害挑戰。