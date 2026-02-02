新品面紙剛上架！會員驚見包裝「簡體字」怒：中國賣剩的？好市多說話了
生活中心／羅欣怡報導
美式賣場好市多（Costco）自有品牌「科克蘭」（Kirkland Signature）長年來以高CP值深受台灣民眾喜愛，不少明星商品更是會員每次必囤的清單。近日好市多新上架的一款「三層抽取式面巾紙」，卻因外包裝印有顯眼簡體字且產地標示為中國，引發會員不滿。對此，好市多也做出回應。
新品資訊引戰：簡體字、中國製成焦點
網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享新品情報，指出這款「FACIAL TISSUE三層面巾紙」每袋24包、每包110抽。但外包裝卻用簡體字寫著「柔厚親膚」，「面巾紙」的用詞也非台灣用語，引起大批會員反彈。
會員見簡體字炸鍋
網友紛紛留言「包裝都不改裝一下，Costco是不在乎台灣市場了嗎？」「美式大賣場販售大陸製商品沒關係，但簡體字是在吃豆腐嗎？」「賣到台灣請用繁體字！」「簡體字我先跳過」、「是中國賣不完的貨推到台灣賣嗎？」「我覺得是這樣啦，就連湯姆熊都已經說禁止用簡體字了...花一點力氣改一下包裝真的不是很困難。」
好市多：上架商品皆合乎法規
根據《中時新聞網》報導，好市多回應，好市多憑藉全球採購策略，嚴選高品質商品並極大化價格優勢，為會員創造超越期待的採買價值。好市多上架商品，皆合乎法規。
