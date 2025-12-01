新員工出包「拿清潔水壺加水」3人送醫 春水堂公益店緊急休2天

春水堂台中公益店因食安問題暫停營業2天。（翻攝春水堂官網）

以珍奶聞名的春水堂，傳出台中公益店因新進員工疏忽，誤使用正在清潔中的保溫瓶，造成3名消費者就醫，為此，春水堂總公司證實，目前公益店已暫停營業2天，加強內部教育訓練。

目前春水堂官網公告顯示，公益店「因內部整修與教育訓練」，今（1日）僅營業至上午11時30分，不過，據《ETtoday新聞雲》報導，主因公益店昨有新進員工出包，拿了正在清潔中的保溫瓶幫顧客加水，造成3人前往急診就醫。

春水堂總公司發聲明證實，誤食意外發生後，區主管及店長立即陪同顧客前往中國醫藥大學附設醫院急診，今早也陪同顧客回診，所幸顧客狀況穩定，均已返家休養；總公司承諾會全額支付醫療費用外，公益門市也在今起暫停營業2天，進行內部加強訓練。

