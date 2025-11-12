新四大洋 謝志偉：台灣沈伯洋、中共該打烊

▲中國喊全球抓捕沈伯洋，駐歐盟大使謝志偉發文力挺沈，稱世界四大洋其中有台灣沈伯洋、中共該打烊。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 重慶市公安局上月底發布警情通報，稱沈伯洋發起並建立台獨分裂組織「黑熊學院」，從事分裂國家犯罪活動將立案偵查，《央視》日前又發布紀錄片「起底」，引述法學專家看法，強調中國可透過國際刑警組織等「展開全球抓捕」。對此駐歐盟大使謝志偉發文力挺，表示世界四大洋為歐洲大西洋、美國太平洋、南亞的印度洋與台灣沈伯洋，沈伯洋是台灣的寶貝所以是中共和舔共者的夢魘，「世界最大洋是『中共該打烊』！」

對於中國喊全球抓捕沈伯洋，謝志偉發文力挺沈伯洋，表示世界四大洋是為歐洲大西洋、美國太平洋、南亞的印度洋與台灣沈伯洋。

謝志偉說，沈伯洋是台灣的寶貝，所以是中共和舔共者的夢魘，就連自己也沾光，「我也是沈伯洋」。並表示當然強國一定認為他們才是最大洋，「好吧，世界最大洋是『中共該打烊』！」

