新國共論壇張顯耀確定不出席 談見王滬寧？蕭旭岑：客隨主便

中國國民黨副主席蕭旭岑、國家政策研究基金會副董事長李鴻源針對兩岸交流事項召開記者會。廖瑞祥攝



記者周志豪／台北報導

國民黨下週一重啟國共論壇，將由由黨副主席蕭旭岑與黨智庫副董事長李鴻源率團前往北京。外傳智庫執行長張顯耀也將隨行，但張上午受訪時親口否認，表示沒有參加此行。李也說，基本上都是專家學者，幾乎沒有政治人物。

至於此行除國台辦主任宋濤外，是否可能會見中共中央政治局常委王滬寧？蕭旭岑說，「我們是客人」，訪陸就客隨主便，尊重大陸相關安排。

李鴻源表示，這次論題定位在國際民生關鍵議題，是非常務實專業的交流，希望透過良性交流讓經濟與產業受益，也希望非關台灣國安的技術，兩邊可以好好交流，互相了解創造雙贏機制，讓大家可以和平相處。

李鴻源說，這次論壇只是第一步，有共識了解後再慢慢談，AI能源防災觀光旅遊部分，後面比較實質的工作等後面再說，盼兩岸能達到國民黨執政時代的良性互動。

蕭旭岑也表示，要拋開政治意識形態進行專業交流，才能嘉惠老百姓；而這次隨團學者由李鴻源邀請，廣泛涉及觀光旅遊、能源、防災、精密機械、醫療等領域，希望著眾在台灣民眾關切的議題。

外傳有獲邀隨團的學者遭民進黨政府關切施壓，蕭旭岑證實，有大學系主任確實受到相關單位打壓而無法前往，昨天新聞曝光後有學者被相關單位關切，臨時取消隨團，讓人遺憾。

蕭旭岑重申，此行去不是為了政治，而是為了台灣老百姓的民生與關切的議題，呼籲總統賴清德與民進黨政府高抬貴手，讓學者與大陸交流，成果會回歸台灣幫助老百姓，不要用政治意識形態介入專業、民生、經濟面向。

蕭旭岑說，國民黨使命要恢復兩岸對話溝通交流，這次論壇只是一個開始，對兩岸和平發展氣氛與台灣百姓利益都有幫助，希望逐步在各領域、各面向恢復各項交流。

李鴻源也透露，接任智庫副董前，因為個人專業，與大陸學術、工程領域都有密切交流；馬執政時代，在防災部分，過去更幫陝西省一年訓練約百位中階以上官員，在這樣的基礎下共同面對氣候變遷與天災。

李鴻源說，自己與這次將參訪的清華創新學院有一定程度交流，彼此都有強項，一起努力共同解決棘手問題。

