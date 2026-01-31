新國共論壇擬「常態化」舉辦 藍委建議：下半年應選舉為重

國民黨副主席蕭旭岑與國家政策研究基金會副董事長李鴻源。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨週一（2日）啟動「無國共兩黨領袖會晤」版新國共論壇，未來更將依議題「常態化」舉辦，若國人有需要，下半年也不排斥再辦，引發藍營內擔心影響年底九合一選舉，藍委徐巧芯也建議黨中央下半年應選舉為重。

徐巧芯建議，若未來新國共論壇建立固定上半年舉辦的慣例，也蠻好的。

不過也有藍委直言，綠營時時刻刻都想抹紅國民黨，而「抗中保台」攻擊最盛時就是去年大罷免期間，但投票結果所有遭提案罷免藍委全數過關，綠營操作滿盤皆輸，印證民眾早已看破手腳，「抗中保台」在台可操作空間有限。

該藍委主張，當前兩岸高度緊張，若能維持對話管道，可降低發生衝突風險；推動兩岸持續交流是本就該做的「正確事情」，更何況新國共論壇還主打「去政治化」，鎖定解決事務性問題，以此與對岸常態化交流，不須過多自我設限。

國民黨主席鄭麗文上任僅3個月，停辦9年餘的國共論壇確定重啟。目前規劃，由副主席蕭旭岑與智庫副董事長李源率領的訪團將於2日抵達北京，晚間由國台辦主任宋濤接待舉辦晚宴。

正規論壇則於3日登場，除上午有開幕式，國共兩黨代表將發表談話；下午則分「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」3大主題進行分組討論。4日上午參訪電動車研發，下午參訪北京清華大學AI、碳中和中心。

黨務人士表示，沒有國共兩黨主席峰會的國共論壇，議程可更「去政治化」聚焦在兩岸當前重大經濟、環境等議題，未來只要國內各產業界累積足夠需求，就可與對岸「常態化」舉辦論壇交流，解決問題或取經。

黨務人士說，新國共論壇是要建構兩岸常態交流平台，維持常態對話，後續只要有需要，兩黨安排妥當就可辦，年中或下半年度也不排斥。

不過對此，徐巧芯認為，兩岸間有交流、溝通是好事，尤其針對民生的議題，但在選舉期間也要能夠避免民進黨惡意操作，特別是在南部更容易被抹紅、誤導，黨中央必須減少被誤導機會，才會對黨提名的選將有幫助。

徐巧芯說，下半年選戰正式開打，黨務重點應在協助輔選，而非在兩岸關係，有很多選將需要黨中央的支持、協助與輔選，尤其是在南部縣市要開拓新版圖，黨應努力提醒民眾意識到民進黨執政不力、應換人做，這比較重要。

