新國共論壇是習鄭會的前奏曲與敲門磚

國民黨主席鄭麗文。圖片來源：中央社

李華球 / 中華戰略暨兵棋研究協會研究員

音樂最令人印象深刻的是前奏曲，而政治事件，應該也有前奏曲，軍隊出行打仗，都會派出先遣部隊，先去探索瞭解各項事務，做為本隊幕僚研究和指揮官下達命令的參考依據。新國共論壇做為國共恢復協商談判的前腳石，自然格外引人關注。

媒體指出，國共即將在一月底，假北京召開中斷9年之後的第一次新國共論壇。連戰任國民黨主席時，在2005年率團訪問中國，開啟了國共兩黨，黨對黨層級對話管道，稱為「國共論壇」。主要議題聚焦在經貿、觀光、青年交流等面向。

而這個論壇便成為國共間對話協商的品牌辨識度，可惜2016年蔡英文執政時，因兩岸情勢持續升溫，兩岸對峙對立嚴峻，國共論壇正式告終。鄭麗文就任主席以來，積極促動兩岸交流，此時，推動新國共論壇，開啟沉寂嚴峻的兩岸新氣象，此其時矣。

一、 前奏曲是鋪路的樂章

2006年連、胡會面後，一連舉辦了10年的國共論壇，2016年兩岸關係嚴重對立，國共論壇告終。民進黨籍陳水扁、蔡英文共執政16年，到現在賴清德執政1年8個月，陸續加起來共執政17年8個月。而這段時間是兩岸關係漸次倒退與崩盤的時候，特別是賴清德這1年8個月，就是兩岸關係76年以來，最危險與最對立的時期。

值此，民共對峙衝撞積累出來的崩盤期，鄭麗文必須建構出，從臺灣走向北京的和平大道，創造兩岸新局面、新氣象。讓死氣沉沉的兩岸鴻溝，再現新氛圍，新思維，突出國共的兩岸新局面、新出路。

新國共論壇此刻即起，正是瓦解民進黨抗中保臺騙局的好牌，理出一條兩岸人民都期待的新路徑。而新國共論壇譜出和平悅耳的新樂章，正是，鄭習會的前奏曲。期待譜出兩岸人民期待的和平穩健新樂章，再創國共予兩岸人民有效、有用的務實之作。

二、敲門磚接著敲敲打打

國共不是沒有問題，也不是接觸交流，就能解決長久的心結與沉痾，此時要再起爐灶，就得將過去埋在灶坑裡的敗壞與無用的殘燼，大開大闔地掏盡棄置。讓新的柴火再起新的火苗，燒出旺盛的新契機、新磚塊，炙燒出積極、務實、對味的新菜。讓兩岸人民吃得津津有味，則這個新接觸、新對話，就有意義與效度了。

過去小三通、ECFA、CEPA等問題，其實一直都有許多的問題存在，使得臺灣經貿困境，被成長的股票市場掩藏著許多未爆開的危機，而沾沾自喜，這是因為民共嚴厲對峙產生的潛在問題。

雖然政府在美國與歐洲市場，逐漸開發出許多採購機會，也增加了經貿機會，但兩岸經貿問題的隱憂仍在，而兩岸經濟互動仍是臺灣出口的核心關鍵。政府若忽視此一現實問題，臺灣陷入經貿戰略誤判的可能性將增大，經濟韌性的厚度將漸次式微。

《經濟學人》所提醒的「臺灣病（臺灣的經濟榮景背後，隱藏著結構性失衡的危機。）」，這是新國共論壇極為重要而關鍵的議題。而這個敲門磚，正可以敲醒兩岸經貿結構的暗瘡，非常值得一試。

三、推波助瀾的互動擺盪

前述前奏曲與敲門磚，是9年後的新國共論壇的前腳石，也是鄭習會的起手式，這一步，承載著兩岸人民殷殷地期待與高度地盼望。因此，早年論壇主要議題聚焦在經貿、觀光、青年交流等面向，當前應當加上科技(AI)、就學、文化等方面，讓新論壇激盪出實用、新創、實際的效力與效度，讓兩岸人民感受得到，這是一個有用、好用、順用的平臺。在這個平臺上，充分溝通、協商、整合，使論壇是一個讓人有期待、有想望、有動力的國共新機會、新天地。得以破除民進黨的抗中保臺騙局，揭穿民進黨倚美論的假象，開啟民進黨友日論的謊言。前述互動擺盪而出的是，新國共論壇的三步驟，正是兩岸人民望穿秋水的期待，戮力以赴，始望有成。

總之，新國共論壇成，鄭習會就成，兩岸就好，人民就幸福、安康。是以，新國共論壇這個前奏曲與敲門磚，必須悅耳生動、深入底層，則兩岸再起健康、穩健之道不遠。努力進前，目標在望，不能怠慢！■