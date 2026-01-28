新國共論壇聚焦3主題 藍黨務人士：馬太鞍溪堰塞湖事件給鄭麗文啟發

中國國民黨副主席蕭旭岑、國家政策研究基金會副董事長李鴻源針對兩岸交流事項召開記者會。廖瑞祥攝



記者周志豪／台北報導

在鄭習會仍未確定下，國民黨下週一重啟「新國共論壇」，主題聚焦「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」3主題。黨務人士透露，首次主題是因花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災事件給黨主席鄭麗文很大刺激與思考。

黨務人士表示，馬太鞍溪堰塞湖事件中央政府應負管理之責，卻無力處理兩處開口堤防補強不足、長達9年未積極疏濬，而中國大陸在這方面有領先世界的技術與經驗，為了台灣老百姓未來的身家安全。

黨務人事轉述，鄭麗文認為有必要在如防災、能源、環保等攸關民生與百姓生命的面向，加強兩岸合作，深化交流，讓台灣民眾受惠，這也是未來兩岸應該共同致力的前瞻議題。

此外，鄭麗文也認為，諸如ＡＩ科技發展、碳中和等技術，大陸目前都有長足的進步與發展，應該要在這些真正專業，又能讓台灣民眾也受惠的領域，深入進行兩岸交流合作，也因此此行將參訪北京清華大學AI、碳中和中心。

另外，黨務人士表示，屬台灣本身強項的觀光、旅遊、醫療、精密機械等產業，近幾年卻因兩岸關係不佳，或多或少也受衝擊，未來也希望能藉國民黨與大陸建立的平台，與大陸產官學界進行交流，對這些產業有所助益。

黨務人士說，當前兩岸關係冰封，渴望交流的台灣民意與希望能透過兩岸合作受惠的產業，都需要一個平台與出口，國民黨責無旁貸，須勇敢跨出一步，為台灣民眾守護利益，透過交流合作，也穩定兩岸關係，為台海帶來和平。

