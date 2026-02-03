新國共論壇開幕倡「兩岸中國人」 蕭旭岑：大交流、大合作最符兩岸共同利益

國共兩黨智庫共同舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」今於中國大陸北京揭幕。國民黨提供



記者周志豪／台北報導

國共兩黨智庫共同舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」今於中國大陸北京揭幕，國民黨副主席蕭旭岑於開幕式上致詞表示。過去30年經驗證明，兩岸大交流、大合作、和諧交融、互利共榮、和平發展，最符合兩岸人民共同利益。

蕭旭岑期許，未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持九二共識，反對台獨，求同存異，擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展，和諧交融，兩岸攜手合作，振興中華，讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸

蕭旭岑表示，兩岸雖有不同體制，但兩岸人民同屬中華民族、炎黃子孫，應互助合作，致力振興中華，賺世界的錢，不要兩岸對立，讓其他外國漁翁得利，剝削台灣、掏空台灣，讓後代子子孫孫無法立足。

蕭旭岑說，維繫兩岸關係和平穩定發展是台灣社會主流看法，兩岸對立、衝突，不符合台灣老百姓、兩岸人民與中華民族整體利益；中華民族過去經歷百年屈辱，最近30年在兩岸中國人努力下，一步步邁向共同振興中華之路。

蕭旭岑指出，在當前兩岸嚴峻環境下，許多產業都面臨困境與考驗，2025年台灣民眾赴陸將近500萬人次，但大陸民眾赴台僅55萬人次，高度失衡是台灣方面政策所致，過去陸客旅台榮景不再，當然會衝擊到觀光產業發展。

蕭旭岑說，其他產業也都因兩岸關係影響，遭逢大小挑戰，需要透過能為民發聲，為民興利的兩岸溝通平台，「兩黨智庫論壇」就是站在為兩岸產業尋找出路，為兩岸人民共謀福祉，作為最重要的目標。

蕭旭岑表示，去年9月媒體民到顯示，有88%的台灣民眾主張兩岸必須維持溝通管道，即使民進黨支持者，也有75%認為不能斷絕對話，顯示台灣民心不只渴望更認識、更實際接觸大陸，還期望兩岸間能維持溝通管道。

蕭旭岑說，在這樣主流民意下，國民黨背負著台灣老百姓的期待，讓兩岸再次恢復溝通管道平台；就像政治氣氛的嚴峻與困難，阻止不了台灣人赴大陸旅遊的熱切渴望，台灣人用自己的雙腳，表達了對兩岸關係的期待。

蕭旭岑也舉例，過去2008年至2016年國民黨在台主政期間，兩岸共同推動許多造福兩岸百姓的交流合作，包括ECFA在內的23項協議，創造4萬多學生交流、每年800萬旅客往來與1700多億美元貿易的空前榮景。

蕭旭岑認為，這就是雙方致力「以對話取代對立、以和解替代衝突」，共同堅持「九二共識」，反對「台獨」成果，若沒有共同政治基礎、沒有對兩岸和平的堅定信念、沒有對中華民族共同發展壯大的理想，這些都不可能做到。

蕭旭岑也提到，國民黨主席鄭麗文重視此次論壇，希望能討論如觀光旅遊、產業交流合作等台灣產業急需出路發展的問題，也能就醫療安養、氣候變遷、防災、AI未來發展、新能源、環保節能減碳等前瞻性議題深化交流。

