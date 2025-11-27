新國病誕生！國人3成有脂肪肝「壽命短4年」產官學合推「智慧篩檢平台」

記者簡浩正／台北報導

脂肪肝成新國病！我國脂肪肝盛行率高達3成，已超越病毒性肝炎，成為台灣最常見的肝臟疾病，提升國人心血管疾病與癌症風險。且研究顯示，患者平均餘命平均比一般人短約4年。台灣肝臟研究學會攜手諾和諾德、高醫大、中山大學、台灣生醫大數據科技（台生科）今（27）日簽署合作備忘錄（MOU），啟動全國首創「代謝脂肪肝與肥胖風險分層及管理智慧篩檢計畫」，目標打造全國「代謝性脂肪肝病」及「代謝性脂肪肝炎」防治網。

台灣肝臟研究學會會長劉俊人指出，據統計我國每10名成年人中，就有3人具有脂肪肝，且近年來有年輕化趨勢。（圖／記者簡浩正攝影）

台灣肝臟研究學會會長劉俊人指出，據統計我國每10名成年人中，就有3人具有脂肪肝，且近年來有年輕化趨勢，糖尿病、肥胖族群中的盛行率更可達到40至80%，且患者的中風風險是一般人的1.4倍、心肌梗塞風險是一般族群的1.46倍，死於重大心血管事件的機率更較健康人增加3成。

他說，脂肪肝問題若放任不管，還可能進入「肝病三部曲」，誘發慢性肝炎後，持續惡化為肝硬化，最後更可能引起肝癌，但只要及早控制脂肪肝，就有助於全身其他多種疾病改善，其中整體心血管事件風險可降低8%、心肌梗塞發生率可降低12%。

「推動脂肪肝早篩早治，是守護國人代謝健康的關鍵。」高醫代謝性疾病與肥胖研究中心主任莊萬龍指出，傳統肝臟超音波、肝纖維化掃瞄等檢查，成本昂貴且影像判讀恐不一致，導致許多患者未能被早期診斷與治療，智慧篩檢與非侵入性技術可提升準確度並擴大篩檢覆蓋率，可望突破現行篩檢瓶頸，高醫也將率先作為示範場域。上述合作計畫高醫大附醫將率先作為示範場域，三年將擴展至全台25家醫院。

技術整合方面，由國衛院與華碩電腦攜手成立的台生科主責，董事長梁賡義表示，「我們不只是建立一套智慧篩檢系統，而是能支援風險評估、決策支援到個人化慢病管理的完整生態系。」

台灣諾和諾德總經理杜翰思(Hans Duijf)表示，盼能和政府與醫界攜手為台灣打造更精準、預防導向的慢性病管理模式。（圖／記者簡浩正攝影）

健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻指出，台灣面臨超高齡、低生育率雙重挑戰，預防導向照護不可或缺，而脂肪肝即為目前相當需要跨科整合的慢性病議題。台灣若能提前結合科技和醫療量能，將有助減少肝病及心血管疾病負擔。台灣諾和諾德總經理杜翰思(Hans Duijf)表示，透過支持健康風險識能推廣與智慧檢測技術導入，盼能和政府與醫界攜手為台灣打造更精準、預防導向的慢性病管理模式，公私協力共同守護台灣民眾健康。

台灣肝臟研究學會攜手諾和諾德、高醫大、中山大學、台灣生醫大數據科技今簽署合作備忘錄（MOU）。（圖／記者簡浩正攝影）

國衛院長司徒惠康指出，慢性病是癌症、傳染病之外，影響台灣民眾健康的重要議題之一，脂肪肝會影響人體代謝與心血管系統，並提高癌症發生率，過去30年卻被長期忽略，國衛院近年致力於推動精準醫療與資料庫建置，支援疾病預測與個人化治療。未來希望能結合更多研發、產業能量與政策搭配，建構好的系統防治國人健康的疾病。

