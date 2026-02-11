「新國門」開箱！桃機三航廈解密：斥資逾1200億、十大建設後最大工程，為何被工程師譽為此生最困難？





斥資逾1200億元的桃機三航廈，即將迎來關鍵的封頂，《今周刊》獨家開箱工程內部。

而來自全球的「八國聯軍」施工團隊，如何克服語言隔閡，推進這項「不可能任務」?

2月上旬，正是春節前的航空疏運高峰，桃園國際機場一、二航廈每日湧進超過十萬名入出境旅客。在這忙碌的季節，第三航廈也正緊鑼密鼓進行主體天花板工程，近千名工人搭乘升降平台穿梭移動，在半空中鋪設雲頂天花板；他們頭頂上方如同海鳥展翅飛翔的雙曲面屋頂，也有望在第一季封頂。

桃機第三航廈工程，早在2011年就獲行政院與交通部核定，但發包與施工過程一波三折，許多專業人士甚至形容它是「此生遇過最困難工程」，歷經數度流標與追加預算，才終於由韓國三星物產與台灣榮工合組團隊得標，2021年正式開工。

桃機旅客服務量將三級跳

近期，桃機公司宣布第三航廈工程進度已達85％，可望如期達成2027年完工啟用的目標，屆時桃機的年旅客服務量，將從目前的3700萬人次躍升至8200萬人次，代表台灣航空全面升級。

《今周刊》獨家走進工程現場，直擊這項斥資逾1200億元、十大建設後的最大工程，究竟有何獨到之處；猶如「八國聯軍」工程團隊，又是如何克服語言隔閡，推進這項「不可能任務」。

走進樓地板面積達58萬平方公尺、相當於16座足球場的第三航廈預定地，迎面舉手招呼的，是戴著工程頭盔的三星專案總負責人李在勳。

若只是簡短寒暄，你大概不會發現，這位說得一口流利中文、曾參與興建世界最高建築「杜拜哈里發塔」的韓籍工程師，其實不是台灣人。聽見記者誇獎中文程度，他苦笑著回應，自己在新冠疫情期間剛接手第三航廈時，面臨的最大挑戰，除了缺工，就是語言不通，因此下定決心苦練中文。

「當時施工現場就像一個『地球村』，近兩千名核心技術工人，由韓國、台灣、越南、泰國等五國人組成；工程師更複雜，來自韓國、台灣、馬來西亞、印度、越南、泰國、巴拉圭七個國家。」李在勳回憶。

波浪造型屋頂 施工難度高

為了不讓語言差異拖累工程進度，李在勳迅速擬定雙軌策略，一方面要求韓國管理人員抽空學中文；同時安排翻譯常駐現場，協助移工溝通；隨著屋頂、帷幕與雲頂等工程進入關鍵階段，李在勳還啟動「零時差（Zero-Gap）」合作機制。透過BIM（Building Information Modeling）等數位技術，讓七國工程師共享同一個3D模型，提前比對、統一施工標準，避免誤解。

至於初期人力缺口曾高達5、6百人的問題，李在勳除協調政府透過專案引進外籍移工以外，也導入自動化系統精簡人力；為了確保後續裝修與收尾階段能如期推進，工程團隊也額外部署五百名移工，以備不時之需。

興建第三航廈的難題，絕不只有「人」，工程本身的挑戰顯然更為艱鉅。因為打從一開始，台灣想要的就不只是一棟新航廈，而是對全球旅客開啟的全新國門意象，因此2015年委託英國頂尖建築師團隊RSHP，將高度象徵性的台灣山海意象融入建築本體。工程團隊的任務，則是將有如藝術品的設計圖化為現實。

舉例來說，最具象徵性的屋頂採雙曲面波浪造型，每個鋼構桁架跨度達72公尺，如巨浪般起伏，這種結構，極度要求對受力分布與垂直下沉量的控制。

許多人將由13個標案組成的第三航廈工程，視為一道無解的數學題，直接放棄作答；但李在勳與團隊，勇敢接下挑戰。

為了防止結構變形帶來風險，李在勳與工程團隊經過大量模擬分析後，調整了既有工序，決定先完成局部樓板施工、拆除重型支撐架後，再鋪設屋頂防水層，避免因重量與外力變化導致不當下沉。

李在勳透露，除了工程本身難度，台灣政府對如期完工的期待，更讓團隊戰戰兢兢，就連韓國總公司都派出副社長親自坐鎮督導，希望成為三星在台的工程示範之作。

為抓緊進度，李在勳要求團隊每樁工程都要比預定時間早兩個月完工。採訪當天，李在勳也手拿厚厚一疊資料，準備向桃機副總孫宏彬報告。

孫宏彬透露，只要三星、航空公司等利害關係人提出需求，包含標識系統、隔間大小調整等，都會盡快決定，不讓工程因此而耽擱，若有缺工缺料、預算問題也會盡可能協助，解決問題的速度相較國外業主快3到5倍。

「我非常自豪身為第三航廈的一分子！」李在勳也想起，一位負責屋頂鋼構的工程師，在看見自己參與建造的巨大結構成功就位後，竟抑制不住情緒落下眼淚的畫面。這種感動，不只存在於施工現場，而是刻在每位參與者心裡共同築起的驕傲，也成為台灣新國門背後最真實的一段榮耀記憶。

桃機董座：不砸錢比華麗

被視為第三航廈前奏曲的北廊廳，已於去年耶誕節正式啟用。該廊廳自第二航廈向外延伸，共新增八個登機門，全長700多公尺，橘紅色的空橋搭配大面積玻璃帷幕，打破過往航廈封閉、制式的空間語彙。

「我心裡的其中一塊大石，終於放下了。」桃機公司董事長楊偉甫在接受本刊專訪時坦言，北廊廳正式啟用前的20多天試運轉，是一段高度緊張卻也令人振奮的過程。從登機櫃檯資訊系統、新舊設備的無縫銜接，到看似微小、卻最能反映細膩度的廁所品質、地坪清潔、廣播音量與燈光配置等，團隊反覆修正超過百項細節，確認所有環節到位後，才點頭讓北廊廳正式上線。

放眼全球，後疫情時代航空業快速擴張，台灣因身處全球製造與高科技供應鏈核心，復甦速度尤為亮眼。根據桃機統計，2025年旅客量已達4780萬人次，距離疫情前的歷史高峰，僅有不到90萬人次差距。桃機必須隨時準備承接快速反彈的客貨需求，而第三航廈正是支撐這套戰略的核心引擎。

面對韓國仁川、新加坡樟宜等亞洲樞紐機場競逐，楊偉甫強調，桃機不會走「砸錢比華麗」路線，而是發揮後發優勢，鎖定「北美搭配東南亞航點」的黃金時間帶，主攻轉機市場。為此，將透過大數據即時監測航班往返時間，提高空橋與登機門的「翻桌率」；同時也因應轉機旅客停留時間較短的特性，強化快餐與咖啡等高效率餐飲服務配置。

至於第三航廈的商業設施與免稅店進駐規畫，楊偉甫指出，相關招商作業預計於今年底前啟動，目前已有知名百貨公司業者表達高度興趣，看好第三航廈未來的客流量與消費潛力。此外，為凸顯「台灣特色」，也不排除引進醫美等服務型態，透過差異化布局，拉長旅客停留時間，創造更多元的消費場景。

隨著第三航廈預計於2027年啟用，第一航廈的去留也逐漸浮上檯面。楊偉甫直言，第一航廈已近50歲，漏水等結構性問題屬於長期「慢性病」，不排除重建。不過他也強調，無論是重建或是擴充第二航廈容量以取代第一航廈，都必須通盤考量各航廈的功能定位，並與周邊廊廳、多功能大樓及航空城的整體布局一併評估。（曹悅華）





