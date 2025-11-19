新國防手冊有賴清德簽名增「信任感」？ 盧秀燕緩頰：身為總統必須適當代言 9

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

國防部18日宣布推出新版《台灣全民安全指引》實體手冊，共花費4279萬元，自今（19）日起展開家戶普發作業，但因動用第二預備金印製，遭在野質疑有規避監督之嫌，且第二版手冊新增總統賴清德簽名，國防部稱可讓民眾覺得這本指引更有信賴感。台中市議會今進行市政總質詢，台中市長盧秀燕表示，總統需要推廣政策與文宣，適當代言是合理的。

市議員張廖乃綸指出，交通部長陳世凱日前為70歲高齡者換駕照一事拍影片，昨日國防部也說要發全民安全手冊，且總統府稱因上面有總統賴清德屬名，可讓民眾有信賴感，且增加對總統府跟國防部的公信力。她認為，各地方縣市粉專有宣傳首長政策與政績，首長形象就是城市公信力，首長或總統就是機關代言人是否合理？

盧秀燕表示，陳世凱身為交通部長，對於新的交通政策要宣導、且願意成為代言人，她覺得理所當然，這是身為部長的職責。至於總統要推廣政策與文宣，盧認為賴清德身為總統，必須做適當代言，「這很合理」。

「我覺得他具名簽名也沒什麼關係。」盧秀燕進一步說明，全民手冊有總統簽名，是賴清德身為執政首長必須做該做的事，總統本身就代表他的機關，做政策行銷或推廣，不做反而會被認為是「無善盡職責」。她認為，無論是她還是其他縣市首長，普天下都一樣，並無不妥。

至於印製費4279萬元動支第二預備金，引發外界質疑，國防部是否刻意將金額「壓在5000萬以下」以避開立法院備查。對此，國防部長顧立雄回應，全案採公開招標、流程透明，紙本普發是因應緊急狀況所需，「沒有任何規避情形」。

照片來源：台中市政府、國防部提供

