新團大爆團員經典糗事 上台演出彈吉他卻忘了插電

B CRUSH擔任香氛蠟燭一日店長。（Soothe時氛提供）

洪暐、宰宰、彥及蝶香三男一女組成的B CRUSH不小心製造（以下稱B CRUSH）日前受邀擔任香氛蠟燭一日店長，蝶香因為名字裡有個「香」，從小就很喜歡和媽媽一起收集香味，她說：「香氣是我生活中不可或缺的療癒。」

B CRUSH也大方分享自己的真實面，洪暐自認是完美主義者，只要一點小錯誤都會卡很久；彥覺得不完美反而讓他更像海綿，可以吸收更多新事物；宰宰則認為保持初心比追求完美更重要，現場被問到「團內最雷隊友票選」時，四人答案竟然完全一致，票數全都落在彥身上，本尊搶先自首笑說：「謝謝大家包容我！」

廣告 廣告

洪暐（左起）、宰宰、蝶香及彥三男一女組成了B CRUSH不小心製造。。（Soothe時氛提供）

洪暐認證彥是團裡的呆萌代表，宰宰爆料他玩遊戲時常冒出奇妙用詞，生活中又乖到不可思議，蝶香重提經典糗事：「他上次台上彈吉他怎麼彈都沒聲音，結果只是忘記插線。」反差魅力讓彥順利拿下「B CRUSH隱藏開心果」封號。談到2026年的目標，洪暐透露團體一直在持續創作，希望能推出更多新作品。

更多鏡週刊報導

詮釋「台灣隊長」陳傑憲 宋柏緯訓練直呼：沒有一塊肌肉不酸痛