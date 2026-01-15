新地標！ 淡江大橋將完工 「鋼索外套管」不耐高溫、禁煙火

斜拉鋼索上的外層外套管耐高溫有限，無法承受煙火的高溫。（圖／東森新聞）





淡江大橋進入通車倒數階段，從橋面鋪設的瀝青選材、燈具設計，到未來活動的規劃，每個細節都備受關注。不過，原先新北市府極力想推動在橋上施放煙火，也被公路局委婉拒絕，因為其中一項鋼索的「外套管」無法耐受煙火高溫，等於未來施放煙火的形式只能照舊。

倒出瀝青，再用工具來回鏟開，確保每個位置都均勻鋪設。

之後還得火烤、磨平，直到出現完美平面，淡江大橋光是瀝青的選材就相當講究。

交通部長陳世凱：「這密合度相當相當的高，我一直在強調說，它可以完全密合，而且可以讓我們這個鋼板完全防水。」

廣告 廣告

整座橋沒有使用任何一顆螺栓，要保護鋼板，得先鋪設高防水、高密度材料，再覆蓋混合瀝青；另外，兩旁的燈具也逐步到位。

交通部長陳世凱：「大家都有看到，這個燈柱幾乎都是傾斜的，沒有一根是直立的。」

這些 L 型傾斜的景觀燈具，預估一月底建置完成。透過模擬動畫觀看通車模樣，華麗感加倍、令人期待。如今橋梁樣貌也愈來愈漂亮，未來淡水到八里可節省25分鐘，淡海前往桃機、新板特區，或台北車站約莫半小時。不過，這座新一代的世界級地標，卻無法滿足所有構想。

淡江大橋在興建過程中，其實市府先前就極力推動，想要在橋面上施放煙火，不過斜拉鋼索上的外層外套管耐高溫有限，無法承受煙火的高溫，因此在橋上施放煙火的構想只能喊卡。

無法在橋面上放煙火，關鍵就在於拉穩大橋的斜拉鋼索。阻尼器上方的外套管，僅能耐受210度高溫，抵擋不了煙火溫度，未來施放形式只能照舊。

公路局北區新工分局第三工務段長鄭閔中：「炮彈型的煙火爆炸之後，產生的熱能將近快1000度，HDPE 套管的耐熱度，沒辦法承受這樣的溫度影響，所以近幾年我們跟新北市政府有做充分的溝通，目前是在平台船上來施放煙火。」

未來還會有路跑、自行車、音樂會等9項活動，將在通車前陸續舉辦。淡江大橋通車倒數，搭配絕美夕陽，感動無限。

更多東森新聞報導

閃耀新北1314跨河煙火 淡水 八里雙舞台齊倒數

閃耀新北1314跨河煙火 十大最佳觀賞點揭曉

新北跨年淡江大橋煙火秀 10處最佳觀賞點曝光

