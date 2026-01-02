新地緣政治風險增 瑞士大舉翻新堡壘強化民防
瑞士早在1963年就明文規定，所有房屋都必須配備避難所，工程師舒密德先生家的防災避難空間，位在車庫底下。這個因應核彈攻擊所建造的藏身處，入口處裝了一個兩噸重的隔離防護門，一個可以容納10人的避難所，造價約為2萬5000瑞士法郎，相當於新台幣99萬5000元。
瑞士工程師舒密德指出，「為了確保民防避難所正常運作，它配備了與所有民防避難所相同的通風系統，萬一斷電可以手動操作，電力供應正常時空氣從外部吸入，經過化學過濾器過濾後送到避難所，以便人員能夠在裏頭待上一段時間，如果沒辦法從正門離開，有一個特殊的民防避難出口，稱為狼跳出口，一個由隧道通往的鐵捲門，可以安全地從任何瓦礫堆脫身。」
房屋所有人若是不想或是無法建造避難所，居住者就必須繳交1400瑞士法郎的聯邦稅，這筆錢全都被用來建造或是翻新公共避難所。不光是軍事基地裡才有，而是隱身在學校、醫院乃至於深山裡，總計全國有37萬個地下堡壘，境內900萬人，人人都有安全的藏身空間。
蘇聯瓦解、冷戰結束後，許多曾配備先進防禦系統，位在戰略地點的深山堡壘，因預算削減、國防優先項目的改變，大量出售給民間，新用途從起司窖、藝廊到資料儲存中心甚至是飯店。
位在沃州阿爾卑斯山，地底50公尺深，總長度17公里的戴伊堡坑道，是瑞士最大的地下軍事要塞，1964至1994年間，有幾百名士兵在這裡進行火炮演練，現在變成軍事博物館，內部有兩公里區域開放遊客參觀。
但隨著地緣政治的變化，新安全威脅的浮現，軍方2023年開始禁止出售地下堡壘，陸軍2025年9月啟動了廢棄設施的改造與翻新計畫，以強化防禦能力，和其他數千棟建築一樣，一旦遭遇攻擊，這個山區堡壘也會被徵用。
戴伊堡軍事要塞主管布魯切茲表示，「我認為我們低估了威脅，烏克蘭戰爭已經持續太久了，人們往往會忘記正在發生的事情，尤其是它離我們有多近，我們不應該悲觀，但為更複雜的局勢做好準備是好事，而且我認為孤立主義意味著瑞士必須保衛自己。」
政府接著又在10月推出了，新的民防強化政策，計畫要在15年之內，大舉翻新200個避難所，總投資金額達2億3500萬歐元。市區這個大型的公共停車場就是其中之一，萬一遭遇炸彈或是原子彈攻擊，這個地下空間可以容納3400人，床鋪、廚房、廁所、消毒設施、防爆門、防爆閥門一應具全，以應對戰爭時期的生存挑戰。
沃州民防服務主管佛魯提說：「這是整個設施的神經中樞，有通風能源管理和儲水系統，如果發生事情的話，要確保能正常運作。」
然而11月底，「全民強制公民義務」也就是不分男女全民皆兵的公投提案，卻踢到了鐵板，遭到全國84%的選民否決。現行的男性強制服兵役245天、女性自由選擇的制度不變。
