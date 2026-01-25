新坡消防前進法雨蘭若靜修舍感恩餐會 趣味宣導冬日防火觀念
桃園市消防局第三大隊新坡分隊於今日結合在法雨蘭若靜修舍舉辦的「寒冬送暖暨尾牙感恩餐會」活動，前往現場進行消防安全宣導，吸引約200名附近居民及一般民眾熱情參與，現場氣氛溫馨熱絡。活動中，由觀音防火宣導分隊帶來生動活潑的防火防災宣導表演。該分隊日前參加114年防火宣導進階訓練暨口才交流比賽活動，榮獲三連霸佳績，透過專業課程與實務交流，持續精進宣導技巧與表達能力，讓防災知識以更貼近生活的方式呈現，引導民眾在輕鬆互動中學習正確的防火防災觀念。
此次宣導內容涵蓋多項冬季居家安全重點，包括防範一氧化碳中毒，提醒民眾冬季為一氧化碳中毒高風險期，使用燃氣熱水器及瓦斯設備時，務必確認安裝位置正確、保持室內良好通風，並定期檢查排氣管線是否有鬆脫或阻塞情形，避免廢氣回流導致中毒事故發生。同時也宣導於室內適當位置安裝住宅用火災警報器及一氧化碳偵測器，以利及早發現異常狀況，爭取應變時間；另加強爆竹煙火施放安全及液化石油氣使用規範說明，強化民眾正確用火、用氣觀念，降低居家災害發生風險，讓防災意識在互動中深植人心。
新坡分隊長鄧力嘉表示，透過觀音防火宣導分隊以寓教於樂的方式進行宣導，能有效提升民眾對防災安全的理解與記憶，使防火觀念更容易被接受，並落實於日常生活中。第三大隊長吳家豪則提到，未來將持續結合各項社區活動推動多元化消防宣導，深化防災教育成效，全面提升轄區民眾防災意識，共同守護社區公共安全。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
狂喊市長換欣、普發現金 何欣純自爆普發1萬她沒時間領
立委何欣純25日上午由台中市議員陳淑華安排，到西屯區何福里活動中心舉辦「欣欣向榮」傾聽市民心聲座談，會中除狂噴台中是慶記之都、廚餘之都，近來狂打「市長換欣，普發現金」的她卻自爆中央普發現金1萬元，她忙到現在還沒領；對24日苗栗後龍山邊媽祖鑾駕突轉向停駐，坦言當場感動到語無倫次。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
簽賭債務糾紛！設局談判變擄人 逮3嫌主嫌在逃
簽賭債務糾紛！設局談判變擄人 逮3嫌主嫌在逃EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
屏東來義獵人之夜 傳統婚禮添亮點（2） (圖)
屏東縣來義鄉傳統狩獵文化協會24日晚間在南和村pavaljiyus石板屋，為非排灣族的屏科大研究助理陳俊霖（左3）舉辦傳統舞會，展現專業合作多年發展出的深厚情誼。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鏟子超人及志工助光復災區清淤 環境部辦感恩餐會 (圖)
去年0923馬太鞍溪堰塞湖災害，當時全國各地重機具志工與鏟子超人湧入災區助清淤，環境部25日在花蓮舉辦感恩餐會，並頒發紀念獎座及感謝狀予熱心公益120個公私團體及志工，表達感謝與敬意。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
屏東來義獵人之夜 展現計畫推動成果 (圖)
屏東來義鄉傳統狩獵文化協會獵人之夜，族人穿著獸皮衣及熊鷹仿真羽毛、修復真羽等參加圍舞，展現協會歷年文化傳承與保育成果。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
行動電源「不禁了」！ 北捷致歉認：溝通落差
台北捷運公司23號才宣布，帶行動電源進入捷運站，會"勸導或制止。結果，短短不到24小時，再度改口且緊急召開記者會，表示並沒有任何法令規定，禁止使用行動電源，對此北捷坦承是"溝通有落差"，造成困擾表達歉意。 #北捷#行動電源#禁令東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 1則留言
闖紅燈迴轉遭攔停！ 騎士竟撕毀罰單又推警
闖紅燈迴轉遭攔停！ 騎士竟撕毀罰單又推警EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
濁水溪紫金馬拉松竹山廣場起跑 (圖)
「濁水溪紫金馬拉松」25日從竹山鎮公所前廣場起跑，吸引1500多名跑者感受「前山第一城」小鎮魅力。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
春節污水管不塞有撇步 住家外堵塞可找清潔達人 (圖)
台北市衛工處說，春節期間家外部的公共污水管線堵塞，造成家中馬桶、落水頭溢流，可打24小時清管專線（02）2596-8603或台北市民當家熱線1999找清管達人協助。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高市府率先提出土方去化配套 終結土方之亂
[NOWnews今日新聞]為解決營建土石方去化問題，高雄市政府配合中央政策，推動營建剩餘土石方在出土端落實查驗，只要沒有參雜不得進場的營建廢棄物，就能「從營建工地A點直送最終場所C點」新制。對此，不少...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1則留言
駕駛稱沒油臨停路中央 遭開罰單還嗆警「流氓」
駕駛稱沒油臨停路中央 遭開罰單還嗆警「流氓」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
蘆洲莽男開瓦斯嗆警「我爽」！鄰里驚魂疏散 這原因逃過「放火罪」
新北市曾姓男子，今年1月在蘆洲住處開瓦斯，讓民眾陷入危險之中，警方獲報到場將他逮捕，他除了自稱想要自殺外，還對警方表示「我把瓦斯放掉，我爽」，最後被黨場逮捕，新北地檢署偵查終結，認為他涉犯公共危險罪嫌對他提起公訴。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德徒手攀台北101創舉 德媒提倫理質疑評絲毫不顧後果
德國官媒《Tagesschau》近日報導，極限攀岩家亞歷克斯．霍諾德（Alex Honnold）在未使用任何繩索或安全防護設備的情況下，成功徒手攀登高達508公尺的台北101，引發安全與倫理層面高上報 ・ 11 小時前 ・ 104則留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 575則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 4則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 15則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 8則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 53 分鐘前 ・ 1則留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 54 分鐘前 ・ 發表留言