新坡消防前進法雨蘭若靜修舍感恩餐會 趣味宣導冬日防火觀念

桃園市消防局第三大隊新坡分隊於今日結合在法雨蘭若靜修舍舉辦的「寒冬送暖暨尾牙感恩餐會」活動，前往現場進行消防安全宣導，吸引約200名附近居民及一般民眾熱情參與，現場氣氛溫馨熱絡。活動中，由觀音防火宣導分隊帶來生動活潑的防火防災宣導表演。該分隊日前參加114年防火宣導進階訓練暨口才交流比賽活動，榮獲三連霸佳績，透過專業課程與實務交流，持續精進宣導技巧與表達能力，讓防災知識以更貼近生活的方式呈現，引導民眾在輕鬆互動中學習正確的防火防災觀念。

此次宣導內容涵蓋多項冬季居家安全重點。圖：消防局提供

此次宣導內容涵蓋多項冬季居家安全重點，包括防範一氧化碳中毒，提醒民眾冬季為一氧化碳中毒高風險期，使用燃氣熱水器及瓦斯設備時，務必確認安裝位置正確、保持室內良好通風，並定期檢查排氣管線是否有鬆脫或阻塞情形，避免廢氣回流導致中毒事故發生。同時也宣導於室內適當位置安裝住宅用火災警報器及一氧化碳偵測器，以利及早發現異常狀況，爭取應變時間；另加強爆竹煙火施放安全及液化石油氣使用規範說明，強化民眾正確用火、用氣觀念，降低居家災害發生風險，讓防災意識在互動中深植人心。

新坡分隊長鄧力嘉表示，透過觀音防火宣導分隊以寓教於樂的方式進行宣導，能有效提升民眾對防災安全的理解與記憶，使防火觀念更容易被接受，並落實於日常生活中。第三大隊長吳家豪則提到，未來將持續結合各項社區活動推動多元化消防宣導，深化防災教育成效，全面提升轄區民眾防災意識，共同守護社區公共安全。

