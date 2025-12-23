【新型人體離心機大樓落成】建置「1機2儀」 優化國軍航醫、飛訓成效

記者孫建屏／高雄報導

國軍左營總醫院岡山分院航空生理訓練中心新型人體離心機大樓昨日圓滿落成啟用，新大樓建置新型人體離心機、抗G訓練評估儀及常壓缺氧訓練儀等「1機2儀」3項新式裝備，優化航空生理訓練品質，強化飛行效能，提升國軍航空醫學及生理訓練成效。

新型人體離心機具備旋轉式吊艙，座艙配置仿F-16型機，數位儀表可配合切換為F-16、IDF、幻象2000型機，並提供多種訓練模式，符合空軍現役戰機訓練需求，且其模擬G力最高可達15G，能在高G力環境下，訓練正確抗G動作。而弧形投影螢幕提供水平120度、垂直70度視角，沉浸式飛行視覺效果搭配真實座艙布局，更使訓練時有「身臨其境」的感受。

抗G訓練評估儀由航空生理訓練中心與中科院共同研製，主要使飛行員在進入離心機訓練前，先熟悉如何正確地執行抗G動作，熟練技巧進而降低G力昏迷發生。訓練時，學員須配合座艙前方螢幕顯示的呼吸引導曲線，進行3秒換氣訓練，前方螢幕同時顯示腿夾壓力感測值，確認用力方式是否正確，並設置生理裝置監測訓員安全，提供客觀參數評估訓員抗G動作執行成效。

常壓缺氧訓練儀則運用氧氣、氮氣混合使訓員產生缺氧症狀，訓練飛行員察覺缺氧初期徵兆及學習緊急處置程序，了解缺氧對人體的不良影響與熟悉氧氣裝備正確使用方法。其飛行模擬系統採通用型模擬座艙，可提供多樣化的缺氧認知訓練與測試。

