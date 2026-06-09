新型治療「脂肪肝」不再只是追蹤觀察！ 醫籲高風險族群及早介入守護肝臟健康

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記者陳立驌/高雄報導

近年國人肥胖與代謝疾病盛行，脂肪肝已逐漸取代病毒性肝炎，成為台灣肝病防治的重要課題。醫界指出，國內已有三分之一成人罹患代謝異常脂肪肝病，不僅年輕化趨勢明顯，若持續惡化，更可能演變為代謝異常脂肪肝炎（MASH）、肝纖維化、肝硬化甚至肝癌，同時大幅提高心血管疾病風險。專家呼籲，民眾應建立正確觀念，及早篩檢、積極治療，才能避免脂肪肝成為健康隱形殺手。

從事土地買賣的許先生現年34歲，因工作繁忙，長期三餐不定時，加上頻繁應酬，半年內體重從56公斤快速增加至近80公斤。因捐血被退件才進一步就醫檢查才發現肝臟發炎指數（GOT、GPT）均超過300，最終確診為代謝異常脂肪肝炎。

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▲台灣肝臟研究學會會長余明隆。（圖／記者陳立驌攝）

台灣肝臟研究學會會長余明隆指出，隨著B型、C型肝炎防治逐漸見效，國內肝病型態已明顯轉變。根據統計，台灣成人代謝異常脂肪肝病盛行率高達33.3%，高於全球平均值30.5%，等於每三位成年人就有一人受到影響，估計患者接近700萬人。

他表示，世界衛生大會今年正式將過去「脂肪肝」重新命名為「脂肪性肝病（SLD）」，並列為全球慢性疾病防治的重要議題。其中包括代謝異常脂肪肝病（MASLD）、代謝異常脂肪肝炎（MASH）及酒精性肝病等不同類型，更凸顯疾病與肥胖、糖尿病及代謝症候群密不可分。

余明隆指出，目前30至50歲的職場核心勞動人口已有近四成罹患脂肪肝，顯示疾病早已不再是中高齡族群專利。若病程持續進展，不僅可能造成肝纖維化、肝硬化及肝癌，研究也發現約兩成肝癌與脂肪肝相關，患者平均壽命甚至可能縮短約四年，而代謝異常脂肪肝炎患者約七成死因與心血管疾病有關，因此脂肪肝更被視為影響全身健康的重要警訊。

由於脂肪肝早期大多沒有明顯症狀，即使已出現肝臟發炎或纖維化，患者仍可能毫無察覺。余明隆表示，臨床資料顯示，約四至五成代謝異常脂肪肝炎患者確診時，已進入中重度肝纖維化階段，因此及早篩檢格外重要。

為提升早期診斷率，台灣肝臟研究學會將推動「精準篩檢、風險判定、分級管理」三階段照護模式，透過AI分析雲端病歷資料，主動找出高風險族群，再搭配FIB-4肝纖維化指數及肝纖維化掃描等工具評估病情，依風險程度安排跨科別轉介與後續治療。

▲義大大昌醫院胃腸肝膽科主任葉人豪。（圖／記者陳立驌攝）

義大大昌醫院胃腸肝膽科主任葉人豪表示，過去不少患者在健康檢查發現脂肪肝後，只被建議「少吃、多運動、定期追蹤」，然而若已發展成代謝異常脂肪肝炎，或合併肝纖維化、肥胖、糖尿病及三高等代謝共病，就不應再只是消極觀察，而應及早接受完整治療。

葉人豪指出，目前脂肪肝照護已逐漸邁向整合式管理，不再只關注肝功能指數，而是同步改善體重、血糖、內臟脂肪及心血管代謝風險。隨著今年國內新一代GLP-1藥物取得代謝異常脂肪肝炎適應症，臨床已提供患者更多治療選擇。相關研究顯示，新藥除可改善肝臟發炎、降低肝纖維化惡化機率，也有助體重及體脂肪下降，提升整體代謝健康。

葉人豪分享，許先生接受新藥治療後，同時戒除含糖飲料、油炸食物並調整生活作息，短短兩個月減重6公斤，肝功能指數也由300多降至約120，健康狀況明顯改善，精神體力亦較過去提升許多。

醫界最後共同提出「3-3-3-3」健康行動指引，提醒腰圍過粗、肥胖及三高患者屬於高風險族群；切勿誤以為肝指數正常或輕度脂肪肝就代表沒有問題；若出現肝功能持續異常、中重度肝纖維化或合併多重代謝疾病，應儘速就醫接受專業評估；並透過飲食控制、規律運動、體重管理、定期追蹤及必要時配合藥物治療，多管齊下改善肝臟健康，降低肝病及心血管疾病風險，避免脂肪肝悄悄演變成危及生命的健康危機。