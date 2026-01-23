新型詐騙！超多名店受害 莫名其妙「被歇業」

近日在Threads上又爆發一種新型的詐騙手法，大量假帳號冒充店家發布歇業文。（示意圖／photoAC）





莫名其妙被歇業！近日在Threads上又爆發一種新型的詐騙手法，大量假帳號冒充店家發布歇業文，甚至還謊稱有出清優惠，讓店家、顧客十分困擾。

Threads新詐騙

Threads近日出現大量假帳號，假冒店家身分以各種理由稱「即將歇業」，甚至還加上「出清、打折」等優惠，許多店家的老顧客為了見愛店最後一面抽空上門消費，詢問老闆才知道是假消息。

受害顧客爆料

受害顧客發文透露「剛直接打電話去問老闆，老闆說他們沒有租金到期要停業，這是假消息，老闆也要去報警了」、「跑去現場，進去和其他客人互看，才知道是詐騙」、「老闆娘快哭出來拜託我們幫她發文，店裡電話一直響」。

Threads上出現大量假帳號謊稱店家歇業。（圖／翻攝畫面）

消息一出，許多網友表示「連這種都要騙」、「現在這類型詐騙很多」、「最近也察覺了，真的一堆」，目前受害店家繁多，從日常用品、餐飲、模型店到相機館都有，但究竟為何會有假帳號冒充店家宣布歇業，還有待釐清。

網路詐騙猖獗

根據網友統計，目前在Threads上類似的詐騙手法繁多，除了假冒店家發布歇業文，還有「懷孕送手機、移民要清空家電、尾牙抽中要賣、開店前幾名免費送、漫畫退坑免費送、中樂透送點甜頭給大家吃紅、孩子玩具出清免費、小農販售文」等，提醒民眾務必提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

