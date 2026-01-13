新型鎳鈦合金尿道支架 撐開頑固型膀胱頸狹窄一片天 排尿流速獲明顯改善
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】65歲的陳先生過去因攝護腺肥大排尿困難於其它醫院接受內視鏡攝護腺刮除手術，術後卻出現膀胱頸狹窄造成排尿極為困難及緩慢，由於生活上不堪其擾而至仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）泌尿科求助於泌尿內視鏡專家黃國財醫師（黃醫師本人也在嘉義長庚服務）。黃國財醫師表示，陳先生膀胱鏡檢查下發現膀胱頸極為狹窄，只有小縫隙可排尿，嚴重影響生活品質，每次接受膀胱頸擴張手術後一個多月還是會再發生膀胱頸狹窄，經過5次治療還是無效，診斷為「頑固型膀胱頸狹窄」。黃國財醫師後續幫陳先生放置鎳鈦金屬尿道支架後，排尿症狀獲得明顯改善，於排尿流速上有極大的進步，且毋須每個月到開刀房報到。
黃國財醫師指出，依文獻統計，接受攝護腺刮除手術無論是用電刀或鐳射來治療攝護腺肥大，大約都有3-9%的病人術後併發膀胱頸狹窄，導致排尿困難、尿流變弱、反覆泌尿道感染，甚至影響腎功能。大部份膀胱頸狹窄可用內視鏡將狹窄切開或擴張來改善，但少部份頑固型反覆膀胱頸狹窄問題就必須尋求其它方法。新型鎳鈦金屬尿道支架是不錯的方法，藉由內視鏡在尿道放置支架達到長期擴張的效果，病人術後僅有輕微血尿及小便疼痛，但經一星期就會改善，可大幅改善病人排尿症狀增進生活品質。
泌尿科劉緯陽主任表示，仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）一直積極推動發展新的泌尿科內視鏡手術，新型鎳鈦金屬尿道支架是其中之一，是傳統擴張手術治療失敗後的後續治療選擇。此種鎳鈦合金支架並非是所有尿道或膀胱頸狹窄患者的第一線治療，適用對象為：一、多次尿道或膀胱頸擴張或切開後仍反覆狹窄者；二、複雜性尿道重建後的狹窄，如陰莖再造術後的尿道吻合口狹窄；三、高風險手術病人。
劉緯陽主任強調，鎳鈦金屬的材質特性是具有熱膨脹性容易貼合尿道壁、金屬有形狀記憶功能可維持穩定的管腔支撐、柔韌性佳可減少對泌尿道上皮的刺激，非常適合放置在輸尿管及尿道，於未來必要時藉由內視鏡取出並不困難。在放置時為了達到精準定位，除了使用內視鏡外還需要X光輔助確認支架位置，術後需一週放置恥骨上尿管輔助排尿，之後就可自然輕鬆的由尿道排尿，後續建議仍要每三個月回門診追蹤檢查支架有無感染問題。
