新型關係「Situationship」正流行！年輕人迷戀無承諾戀愛 七成女性卻陷入內耗焦慮

交友軟體近期常見一句試探：「能接受 Situationship 嗎？」這種「可以約會、可以曖昧，但不能定義關係」的戀愛模式正在年輕族群間蔓延。看似自由，不被束縛，但背後的心理代價也不容小覷。

■ Situationship：擁有戀愛的浪漫，卻缺少承諾

Situationship（情境關係）指「像情侶卻不確認關係」的相處方式，可以牽手、約會、親密互動，甚至融入對方的朋友圈，但不能問「我們是什麼關係？」

國外調查顯示，18-29 歲族群中，近半數曾處於此類關係，不少人甚至維持超過半年。耶魯大學心理學教授指出，這類關係通常具備「激情」與「親密」，但缺少「承諾」，因此難以發展成更穩定的伴侶關係。

■ 七成女性陷入自我懷疑：模糊關係帶來強烈內耗

調查發現，75% 的人因關係無法往前發展而感到沮喪，70% 女性坦言在意承諾。當對方態度忽冷忽熱，容易引發自我質疑：「是不是自己不夠好？」

更常見的是，一旦有人想把關係往前推，另一方卻選擇抽身，甚至突然斷聯。遭遇這類結局的人，常需要一段時間才能恢復自尊。

■ 身體親密先於情感？隱藏的健康風險

社群上常把 Situationship 簡寫成「ss」，意味著偏重身體關係、情感連結較弱。在缺乏清楚承諾的關係中，人們更容易忽略防護措施，增加懷孕或性病風險。但即使如此，許多人仍不願結束模糊關係，背後原因常與「沉沒成本謬誤」有關——已經投入太多，不願放手。

■ 為何戒不掉？短暫親密填補了孤獨

《心理學前沿》研究指出，人們會評估「獲得的安慰」與「承受的焦慮」哪一方比較強烈。儘管不確定性會讓人消耗，但短暫親密能帶來安全感，成為許多人排解孤獨的方式。面對未來變動的時代，年輕人更傾向以「活在當下」取代長期承諾。

■ 當關係讓你疲憊，不妨問問自己

若一段關係已經帶來壓力，與其反覆計較自己付出多少，不如思考：

現在的狀態是想要的嗎？

對方是否有意願一起往前？

若離開，能否替自己騰出更健康的空間？

當模糊的關係占據太多心力，放手反而可能是重新整理生活、迎接更適合對象的開始。

