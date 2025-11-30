新型電動運具亂象頻生 交部今年底訂出指引

面對新型電動運具引發的交通亂象頻生，執法卻陷入真空的窘境，交通部表示，由於各地道路條件不同，難以由中央統一訂出規範，因此，交通部將於今年底訂出指引，協助地方政府因地制宜做出規範。

近年來，電動輔助自行車、微型電動二輪車以及電動滑板車等各式新型運具日益興起，但是由於法規不明、路權不清，交通事故與責任糾紛也日形增多。

以電輔車事故為例，就逐年攀升到去年的2,325件，較前年增加3成；死亡人數也逐年攀升到去年的24人，較前年大增5成。微型電動二輪車也在去年發生9,800多起事故，造成44人死亡、8,600多人受傷；今年1至7月同樣發生5千多起事故，造成22人死亡、4,800多人受傷。因此，如何管理這些新型電動運具，避免造成人車爭道的安全事故，已成各界關注的焦點。

廣告 廣告

對此，公路局長林福山表示，由於各地的道路條件不同，因此在「道路交通管理處罰條例」當中，是授權地方政府因地制宜。林福山說：『(原音)那這些車種的差異，有一些是以速率來做限制，有一些是在車輛的規格上做相關的規定。譬如說像微型電動二輪車、還有電動輔助自行車、包括電動滑板車，速限都在25公里裡面；但是到了每一個地方，因為道路空間都不太一樣，可以允許走的空間也都不一樣，所以必須要讓地方政府去考量它本身可以安全行駛的部分，所以在條例裡面就是授權由地方自治來管理。』

不過，交通部公共運輸及監理司司長胡迪琦坦言，由於多數地方政府都不知如何訂出規範，因此交通部已委託運輸研究所協助，預計今年底即可訂出指引，供各縣市參考。胡迪琦說：『(原音)我們之前已經有請運研所幫我們就兩個部分，一個是電動滑板車已經有給我們一個指引的初稿，那我們現在已經在匯徵各主管機關還有地方政府的意見，預計12月底，希望能夠將這個指引提供給地方政府來參考；另外，其他慢車的部分也已經匯徵各地方政府中了，那也期待12月底之前能夠有一個完整的指引來提供給地方政府做參考。』

只是，如同北北桃三都都有制定電動滑板車的使用規範，卻由於「不好管」，導致法令形同虛設。因此，在制定相關指引或規範時也須考量是否能落實。(編輯：宋皖媛)