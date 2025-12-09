新型「詐騙電郵」流竄！「列出個資」網批：太變態

生活中心／李筱舲報導



詐欺案件日益猖獗，詐騙手法更是花樣百出。近日一名網友表示自己收到一封寄件者為「Gopay全球易支付」的電子郵件，訊息除了列出他於某間網路商店購買的商品和付款資訊外，竟連網友的個資也都詳列出來，讓他發文求助網友「這是詐騙嗎？」沒想到多名網友也表示自己近期收到相同的電子郵件。





議名網友在Dcard上表示自己近日收到一封來自「Gopay全球易支付」的電子郵件，訊息除了列出購買資訊外，竟連個資都被詳列出來。（圖／翻攝自Dcard）

這名網友於7日在Dcard上以「這是詐騙嗎？」為標題發文表示，自己收到一封來自「Gopay全球易支付」的電子郵件，內容列出他於某間網路商店購買了iPad mini 128GB，且以「先消費後支付」的方式下單，信件除了列出商品資訊、訂單編號外，還列出姓名、電話和地址等收貨資訊。這名網友循著信件內容加入了「Gopay」的LINE客服並與其聯繫。客服稱「應該是他人盜用您的身分證資訊以及金融卡帳號，透過第三方串接到您的電子信箱，導致您名下產生這筆1萬4000多元的訂單。」。

目前已傳出多起「Gopay全球易支付」詐騙事件。（圖／翻攝自臉書社團《反詐騙聯盟》）

網友到Dcard發文詢問，並表示：「Gopay是啥沒聽過啊？」。貼文一出，引發網友熱議，多名網友回應自己也收到一模一樣的郵件：「我今天也收到，感覺是新的詐騙，估狗搜不到，只有看到這邊有人發問而已」、「我今天也有收到一模一樣的，連我電話跟地址都有真的很變態的詐騙」，還有網友笑稱：「Go pay夠騙，名稱已經告訴妳了」。目前已傳出多起以「Gopay全球易支付」詐騙事件，在臉書《反詐騙聯盟》社團也有網友表示自己遇到一樣的詐騙手法，也提醒民眾近日多須留意，以免受騙。

