新型AI系統精準分析血球 有望改變白血病診斷方式

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國1項研究推出1種名為CytoDiffusion的新型人工智慧系統。該系統能比人類專家更準確、更一致地檢查血球形狀和結構，可能會顯著改變白血病等疾病的診斷方式。該研究發表於自然．機器智能期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，識別血球大小、形狀和整體外觀的細微差異，對於診斷血液疾病至關重要。但人類掌握該工作所需的專業技能需要大量培訓，即使是經驗豐富的臨床醫生在評估疑難樣本時也可能意見不一致。而英國劍橋大學、倫敦大學學院和倫敦瑪麗女王大學的研究團隊推出的CytoDiffusion系統，可以識別多種正常血球變異，並檢測可能預示疾病的罕見或異常細胞。

為了開發CytoDiffusion系統，研究人員利用劍橋Addenbrooke醫院收集的超過50萬張血液抹片影像對其進行訓練。此資料集是同類資料集中規模最大的，包含了常見的血球類型和較為罕見的血球類型，以及一些可能干擾自動化系統的因素。

CytoDiffusion在測試中檢測白血病相關異常細胞的敏感度遠高於現有系統。即使訓練樣本數量遠少於現有最先進模型，它也能達到甚至超越現有模型的性能，並且還能量化自身的不確定性。

該研究第一作者、劍橋大學應用數學與理論物理系的德爾塔達爾(Simon Deltadahl)表示，人體有很多不同類型的血球，它們具有不同的特性，並在體內發揮不同的作用。了解異常或病變血球在顯微鏡下的形態，對於診斷許多疾病至關重要。

德爾塔達爾指出，1份典型的血液抹片包含數千個細胞，遠遠超過任何人能夠分析的數量，而CytoDiffusion可自動完成分析過程，對常規病例進行分診，並將任何異常情況標記出來供人工審核。

德爾塔達爾強調，CytoDiffusion真正的優勢是能夠識別不確定情況。該系統絕不會妄下斷言然後出錯，而人類有時會犯此類錯誤。

值得注意的是，研究團隊稱CytoDiffusion不能完全取代訓練有素的臨床醫生。它的設計目的是透過快速標記異常病例以供審查和自動處理更多常規病例來輔助臨床醫生的工作。

