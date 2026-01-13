新城北埔辦公廳舍施工挖出史前遺址 展開1年考古發掘

花蓮縣考古博物館去年2月在新城鄉合署辦公廳舍新建工程基地展開考古試掘工作，確認地下存在距今約2300年前的花岡山文化層，及距今約4千年前大坌坑文化層。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣新城鄉戶政事務所、北埔消防分隊及北埔派出所辦公廳舍老舊，前年底拆除重建過程卻挖掘到文化遺址，經文化局試掘出土大量陶片、石器、甕棺等文物，確認該址為花岡山文化層及大坌坑文化層，即日起將展開為期1年的考古發掘工作，期間也會分享發掘成果，讓大眾認識地方的珍貴文化資產。

新城鄉合署辦公廳舍新建基地位在北埔村北埔路上，民國113年底拆除原建物期間，文化局接獲通報指工程範圍疑有史前文物遺留，即會同專家學者現勘並要求停工。

花蓮縣考古博物館去年2月展開試掘工作，陸續出土大量陶片、石器、玉器及近代陶瓷工業製品，甚至還有與史前花岡山文化人群埋葬習俗相關的大型陶甕、帶有特殊刻畫紋飾大坌坑文化陶器，文物內容相當豐富，也呈顯4000年前花蓮人的生活美學。

文化局表示，該址經考古試掘確認地下存在距今約2300年前的花岡山文化層，及東部首見距今約4千年前大坌坑文化層，考量遺址的發現對研究史前花蓮人群文化內涵、生活領域及遷徙極具重要的意義，文化資產審議會已協請工程變更設計，即日起將展開為期1年的「北埔II遺址考古發掘計畫」。

文化局文化資產科長黃用斌表示，目前要搶救發掘的基地範圍主要為營造工程需要下挖的範圍，包括建物地下室及落柱處等，計畫期間文化局及考古博物館也會做教育推廣的工作，規畫開放民眾參訪考古現場方式，分享重要出土文物及成果。

另，文物發掘完後，廳舍新建工程就會持續展開，文化局後續也會整理出土文物，規畫放在考古博物館或是於新城當地洽尋適當的展示場域，讓社會大眾認識這塊土地下的珍貴文化資產。

文化局長陳建村表示，花蓮縣內考古文化資產豐富，如何在工程開發過程中兼顧遺址保存與工程需求，是各縣市需共同面對的挑戰與課題，期盼透過本次考古發掘，傳達文化資產保存與工程開發並非零和關係，而是能在完善的程序與適宜的策略下相互成就，形成正向循環，為社會大眾創造更多元的公共效益。

