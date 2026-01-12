新城國小參訪新城派出所 警察體驗寓教於樂

花蓮縣新城國小申請校外參訪活動，由教師帶領一年級約十八位學生，至新城派出所參訪。(新城分局提供)

記者林中行／花蓮報導

新城警分局十二日表示，為讓孩童認識警察工作，學習如何保護自身安全，並了解警察維護社會治安的責任與辛勞，花蓮縣新城國小向新城警分局申請校外參訪活動，由教師帶領一年級約十八位學生，至新城派出所參訪。

新城分局表示，此次活動由新城派出所所長葉文成親自接待並進行導覽，現場亦有警察志工到場協助，員警向學童介紹警察日常勤務內容、執勤裝備，並進行交通安全及犯罪預防宣導。

葉文成所長詳細介紹警察平時執勤所使用的各項裝備，包括警用槍械、手銬、指揮棒、警棍及警用車輛等，並安排小朋友穿上防彈背心、配戴安全頭盔拍照留念，讓學童近距離體驗警察工作，增添參訪樂趣。

葉文成所長還針對行人交通安全進行宣導，教導學童正確過馬路的方式與注意事項，以提升孩童用路安全觀念，此外，為強化學童防詐意識，偵查隊警員翁瑞祺以淺顯易懂的方式，向學生說明常見詐騙手法，並透過活潑生動的互動問答，讓孩子們在輕鬆的氛圍中學習自我保護，將「全民識詐、從小扎根」的觀念深植心中。

活動尾聲，小朋友們最期待實際坐上巡邏車，體驗「小小警察」的感覺，現場氣氛熱絡，笑聲不斷，新城派出所更致贈每位學童紀念品，為本次兼具教育意義與趣味性的參訪活動畫下圓滿句點，也讓學童對警察工作留下深刻而正向的印象。