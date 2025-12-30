「新城山海生活節」登場 以文化藝術串連山海記憶

花蓮縣文化局辦理「新城山海生活節」於一一四年十二月下旬起陸續展開，以新城鄉獨特的山海地景與多元族群文化為核心，規劃主題展覽、音樂會、生活市集、親子學堂及深度文化導覽等系列活動，透過文化藝術與生活體驗，帶領民眾深入認識新城的歷史脈絡與當代生活樣貌（見圖）。

本次活動主題展覽《吃一口新城：山海的記憶餐桌》於新城車站一樓大廳展出，從飲食文化切入，呈現新城在山海交會下所形塑的生活記憶與族群文化；另於秀林國中後方新城海堤舉辦「山海音浪漫波派對」音樂會及「山海好市」生活市集，結合表演藝術與在地職人，打造兼具藝術性與生活感的海岸文化場域。

另為帶給民眾更多有關新城靠海生活的人文教育，亦規劃「小小海人學堂」系列活動，於七星潭遊客中心辦理漁村歷史與海洋永續主題課程，透過親子共學方式，深化海洋文化教育；同時推出「鑑往知來」及「人來人往」兩條深度小旅行路線，帶領民眾走讀新城百年地景變遷與地方創生網絡，實地感受人與土地之間的連結。

花蓮縣文化局表示，「新城山海生活節」以文化為方法、以生活為核心，期盼透過文化藝術活化公共空間，促進族群交流與在地認同，邀請民眾放慢腳步，走進新城的山海之間，感受地方文化所累積的溫度與深度。

「新城山海生活節」活動自114年12月22日起至115年2月5日止，主題展覽於新城車站展出；音樂會與生活市集將於115年1月2日至1月3日下午14時至21時，於秀林國中後方新城海堤熱鬧登場，相關小學堂課程及深度導覽活動亦將於七星潭遊客中心及新城地區陸續辦理。誠摯邀請全國民眾走訪新城，用文化、音樂與旅行，重新認識山海交織的生活風景。